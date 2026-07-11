Norvežani nisu srušili Engleze duge 33 godine. Mogu li ih Haaland i družina poslati kući?

Svjetsko prvenstvo ušlo je u završnu fazu. Traže se još dva putnika u polufinale, a doznat ćemo ih danas. Norveška i Engleska odmjerit će snage na stadionu Hard Rock u Miamiju (23 sata), a bit će to njihov prvi susret na nekom velikom natjecanju. U fokusu će biti i borba za Zlatnu kopačku, jer se susreću dva ponajbolja napadača svijeta, Norvežanin Erling Haaland, koji je dosad zabio sedam golova, te engleski kapetan Harry Kane, koji na kontu ima šest golova.

Norvežani, predvođeni nezaustavljivim Haalandom, u osmini finala priredili su prvorazredno iznenađenje izbacivši peterostruke svjetske prvake Brazilce pobjedom 2-1. S druge strane, Engleska je u teškoj utakmici, obilježenoj crvenim kartonom Jarella Quansaha, svladala Meksiko 3-2.

Veliku pobjedu Norvežani su proslavili sada već prepoznatljivim "Vikinškim veslanjem", slavljem koje je postalo viralni hit prvenstva. Nakon svake pobjede, igrači i navijači zajedno sjednu i oponašaju veslanje vikinškog broda. Iako djeluje kao drevni običaj, riječ je o modernoj proslavi koju je krajem prošle godine osmislio navijač Ole Frøystad kako bi stvorio jedinstveni identitet za norveške navijače.

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Povijest međusobnih susreta izrazito je na strani Engleza. U dosadašnjih 12 utakmica, "Tri lava" slavila su sedam puta, Norveška tek dva puta, dok su tri dvoboja završila bez pobjednika. Posljednju pobjedu protiv Engleske Norvežani su upisali davne 1993. godine u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Veliki problemi za Tuchela

Ipak, tradicija neće puno značiti engleskom izborniku Thomasu Tuchelu, koji se suočava s ogromnim problemima pri sastavljanju momčadi. Branič Jarell Quansah suspendiran je zbog crvenog kartona, dok je Jordan Henderson zbog loma ruke završio svoj nastup na turniru. Ključni veznjak Declan Rice je u izolaciji zbog virusne infekcije, a nastupi Reecea Jamesa i Marca Guéhija pod znakom su upitnika. Tuchel je uoči utakmice rekao:

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- Norveška je pokazala protiv Brazila da je izuzetno opasna momčad, a Haaland je napadač koji sam može riješiti utakmicu. Mi imamo svojih problema s izostancima, ali ovo je četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Tko god izađe na teren, mora dati sve od sebe. Očekuje nas teška bitka, ali vjerujem u karakter i kvalitetu svojih igrača.

Norveški izbornik Ståle Solbakken bio je oduševljen nakon pobjede protiv Brazila i vjeruje u snagu svoje momčadi.

- Pobjeda protiv Brazila dala nam je ogromno samopouzdanje, ali to je sada prošlost. Engleska je momčad svjetske klase, bez obzira na njihove probleme s ozljedama. Znamo da ulazimo kao autsajderi, ali pokazali smo da možemo pobijediti svakoga. Moramo biti taktički savršeni.

Branitelji naslova Argentinci svoj put prema polufinalu, u noći sa subote na nedjelju (03:00) traže protiv taktički besprijekorne i organizirane Švicarske. Momčad Lionela Scalonija, predvođena kapetanom Lionelom Messijem, do četvrtfinala je stigla na dramatičan način. Messi igra u fantastičnoj formi te je s osam postignutih golova vodeći strijelac turnira, čime je svoj ukupni konto na svjetskim prvenstvima podigao na 21 pogodak, a u stopu ga prati Francuz Kylian Mbappé, koji ima jedan manje.

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Nakon što su jedva prošli Zelenortske Otoke, "gaučosi" su u osmini finala protiv Egipta gubili 2-0 do 79. minute, da bi na kraju slavili 3-2. Švicarska je, pak, nakon remija bez golova, svoje mjesto među osam najboljih osigurala pobjedom protiv Kolumbije boljim izvođenjem penala. Za njih je to prvo četvrtfinale još od davne 1954. godine.

Tradicija je, kao i u prvom paru, apsolutno na strani favorita. U sedam međusobnih dvoboja, Švicarska nikada nije pobijedila Argentinu. Argentinci su slavili pet puta, a dva su susreta završila neriješeno.

Unatoč svemu, švicarski izbornik Murat Yakin puca od samopouzdanja i vjeruje da njegova momčad može srušiti Lionela Messija i društvo.

​- Da, igramo protiv Argentine, svjetskih prvaka. Nije baš dar igrati protiv njih. Ali, na temelju njihove zadnje dvije utakmice vidimo da je Argentina ranjiva. Sposobni smo protresti svjetske prvake - poručio je Yakin.

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S druge strane, Lionel Scaloni spušta loptu na zemlju i upozorava na snagu protivnika.

- Nakon drame protiv Egipta, najvažnije je bilo vratiti mir i fokusirati se na Švicarsku. To je izuzetno organizirana i disciplinirana momčad. Ne smijemo ih podcijeniti ni sekunde. Očekuje nas potpuno drugačija utakmica, taktička bitka u kojoj će strpljenje biti ključno. Svjesni smo uloge favorita, ali to moramo opravdati na terenu.