Norvežani su u srijedu imali miran ulazak u kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru. Na stadionu Victoria, na kojem je sudio hrvatski sudac Duje Strukan, u 15 minuta riješili su Gibraltar zabivši tri komada.

Dvije su "glavne" vijesti s te utakmice. Erling Haaland nije zabio gol, a on i suigrači prije početka utakmice pokazali su što misle o organizaciji Svjetskog prvenstva u Kataru.

Naime, Norvežani su se na travnjaku prije početka utakmice pojavili u majicama na kojima je pisalo: "Ljudska prava na terenu i izvan njega".

Naravno, aludirali su na uvjete u kojima su radili i rade radnici u izgradnji nogometnih arena. Prema jednom Guardianovom izvještaju od 2011. godine njih više 6500 izgubilo je život na gradilištima.

Pozivajući se na izvore iz Bangladeša, Indije, Nepala i Šri Lanke, odakle dolazi vrlo jeftina radna snaga, Guardian je došao do brojke da je od 2011. do 2020. poginulo 5927 radnika iz tih zemalja, a još 824 poginula radnika su iz Pakistana. To su podaci do kojih je stigao iz veleposlanstva tih zemalja u Kataru.

Također, smatra se da je stvaran broj mrtvih puno veći jer nedostaju podaci iz Kenije i Filipina te još nekih zemalja iz kojih je dosta radnika. Oni nisu stradali samo na gradilištima stadiona, već i na objektima popratne infrastrukture kao što su ceste, nadvožnjaci, stanice, hotel...

- U Kataru je ukupno dva milijuna radnika koji su uvezeni iz siromašnih azijskih zemalja. Na gradilištima stadiona poginulo ih je službeno 37, a ostali su stradali na raznim drugim projektima. Radnici žive u nehumanim uvjetima, rade i po dvije smjene dnevno, a mnogi od njih počinili su samoubojstva. Uništene su čitave obitelji, a brojne od njih uopće ne znaju kako su ostale bez svojih očeva, muževa i braće - pisalo je u tekstu.