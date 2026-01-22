Obavijesti

SJAJNA UTAKMICA

Norvežani srušili Španjolce u drami i praktički ih izbacili...

Piše HINA,
Norvežani srušili Španjolce u drami i praktički ih izbacili...
Foto: Profimedia

Napeta završnica: Norvežani pobijedili Španjolsku 35-34 uz VAR dramu i briljantnog Pedersena! Njemačka svladala Portugal 32-30 uz Wolffove čudesne obrane

Norveški rukometaši ubilježili su pobjedu u susretu 1. kola I skupine druge faze EURA u Herningu nad Španjolskom 35-34 (16-16).  U dvoboju dviju ekipa koje su nisu prenijeli nijedan bod iz prve faze, Norvežani su došli do pobjede u uzbudjivoj završnici i posve izjednačenoj utakmici. 

Foto: Profimedia

Tridedeset sekundi prije kraja Tobias Groendahl dovodi Norvežane u vodstvo 35-34, a Španjolci s dva igrača u zadnjem napadu više ne uspijevaju zabiti za izjednačenje. Crnogorski suci su im dvaput dosuđivali sedmerce, a onda ih nakon pregleda VAR-a poništavali, a nakraju su pokušali posve nepotreban pokušaj cepelina koji su spriječili Norvežani. 

Kod Norvežana lijevo krilo August Pedersen postiže 11 golova, a Groendhl pet, dok su Španjolce predvodili Aleix Gomez (8) i Alex Dujšebajev (5).  Španjolska će jako teško moći dohvatiti polufinale.

U susretu 1. kola I skupine druge faze EURA rukometaša Njemačka je u Herningu svladala Portugal s 32-30 (11-11).Njemci i Portugalci otvorili su najjaču četvrtfinalnu skupinu u povijesti rukometa, a u dvoboju dviju ekipa koje su prenijeli maksimalan broj bodova, pobjedu su odnijeli Njemci. 

Njemci su na krilima vratara Andreasa Wolffa (16 obrana),te sjajnih Mire Schluroffa (7) i Renarsa Uščinsa (6) u završnici došli do dva gola prednosti, koju su i sačuvali. Portugalce su opet predvodila braća Francisco (10) i Martim (6) Costa, koji su prije dva dana srušili Dansku. 

OSTALO

