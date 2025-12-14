Obavijesti

Sport

Komentari 0
NJEMAČKA DRUGA

Norvežanke osvojile Svjetsko prvenstvo u rukometu po 5. put!

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Norvežanke osvojile Svjetsko prvenstvo u rukometu po 5. put!
2
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Njemačka je završila druga, Francuska treća, Nizozemska četvrta, dok je Hrvatska okončala turnir na 25. mjestu

U finalu Svjetskog prvenstva rukometašice Norveške pobijedile su Njemačku sa 23-20 i po peti put postale svjetske prvakinje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hrvatske rukometašice na SP-u 01:52
Hrvatske rukometašice na SP-u | Video: Hrvatski rukometni savez

Norveška je osvojila petu zlatnu medalju na svjetskim prvenstvima nakon što je prethodno slavila i u Danskoj i Norveškoj 1999. godine, Brazilu 2011., Danskoj 2015. i Španjolskoj 2021.

Ovo je ukupno 13. medalja skandinavske reprezentacije na Svjetskim prvenstvima, nakon što je osvojila i pet srebrnih i tri brončane medalje.

Norvešku su do pobjede predvodile Henny Ella Reistad i Thale Rushfeldt Deila sa po pet golova, dok je Katerine Lunde imala 14 obrana. U suparničkim redovima najefikasnije su bile Alina Grijseels, Emily Vogel i Viola Leuchter sa po pet golova.

2025 IHF World Women's Handball Championship
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Njemačka je osvojila svoju prvu srebrnu medalju, a u svojoj kolekciji ima i zlato sa završnog turnira u Norveškoj 1993. te tri brončane medalje.

U susretu za treće mjesto Francuska je nakon produžetaka pobijedila Nizozemsku sa 33-31.

Braniteljice naslova su se tako barem malo utješile nakon poraza u polufinalu. Francuskim rukometašicama je ovo čak 16. medalja s velikih natjecanja pri čemu osma sa svjetskih prvenstava.

Francusku je do pobjede predvodila Sarah Bouktit s devet golova, dok je Hadou Sako imala 12 obrana. Kod Nizozemki najefikasnije su bile Bo van Wetering, Riomee Maarschalkerweerd i Angela Malestein sa po šest golova.

Hrvatske rukometašice su osvojile 25. mjesto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića. Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana
FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi
SENZACIJA DOMAĆEG NOGOMETA

FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, a sada je kupio i dom za sebe, suprugu Anamariju Goltes i kći Gabrijelu.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025