Ima 'krivo' ime, bio moćan kao Messi, a danas pliva u novcu...

Znamo točno što trebamo napraviti i uvjeren sam da ćemo protiv Hrvatske napraviti sve dobro, riječi su Johna Obija Mikela (31), nigerijskog kapetana i 'desetke'.

Mikel je zapravo - Michael. Bizarna priča koju potpisuju Nigerijci datira iz 2003. kada su se mladi 'superorlovi' pripremali za U-17 Svjetsko prvenstvo.

Tamošnji savez poslao je Fifi popis igrača na kojem je John Michael Nchekwube Obinna postao - Mikel John Obi. Nogometaš je jednostavno odlučio zadržati svoje novo ime...

Iako trenutno igra u kineskom Tianjinu i dalje je najveća faca reprezentacije zbog svog jedanaestogodišnjeg staža u londonskom Chelseaju gdje je osvojio sve što se osvojiti moglo. Izrazito fizički moćan veznjak prvi put je zasjao istodobno kad i Lionel Messi.

Bilo je to 2005. na Svjetskom U-20 prvenstvu kada su Nigerijci završili drugi, odmah iza Leove Argentine.

Foto: Twitter

Messi je već tada bio tip oko kojeg se sve vrtjelo, tip koji je uzeo MVP nagradu bez previše muke, a korak iza njega našao se baš današnji nigerijski lider.

Mikel je sam nosio Nigeriju do drugog mjesta i osvojio 'srebrnu loptu' i to je odmah zapalilo najveće svjetske klubove.

Ono što je bio Messi Argentini, to je Mikel bio Nigeriji. Mogli su na terenu u tom trenutku baš sve, iako su igrali različite pozicije.

Djelovalo je to kao da su isti nivo pa ne čudi što su se za Mikela počeli otimati baš svi diljem Europe. I dok je Leo Messi mirno nastavio svoj razvoj u Barceloni, Mikel je već kao tinejdžer morao proći dobru školu.

Iskusnom Škotu Alexu Fergusonu snažni mladi veznjak iz norveškog Lyna odmah je zagolicao maštu. Upariti ga sa velikim Paulom Scholesom bila je njegova ideja pa se krenulo u realizaciju projekta, a mladić je došao na probu.

Ispričao je jedan od prvih susreta sa slavnim Škotom.

- Zvao me u svoj ured jedan i rekao: Obi Wan, znaš što su mi za tebe rekli Scholes, Keane i svi moji igrači? Rekli su mi da te dovedem čim prije - prepričao je Mikel pa nastavio:

- Nisam mogao vjerovati. Bio sam dječak iz Afrike, a trenirao sam s ponajboljim igračima svijeta.

Instantno su bili sve dogovorili krajem travnja 2015.

Oko šest milijuna eura Englezi su poslali za Norvešku i igrač je trebao stići u siječnju 2016. na Old Trafford.

John Obi Mikel's saga:



April 2005: Man Utd agree £4m fee with Lyn 🔴⚪️

May 2005: Goes AWOL 👀

June 2005: Chelsea pay Man Utd £12m for him 🔵🔵 pic.twitter.com/2YN2DGVyMB