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Nova afera u Fifi: Infantinu dali 1,72 milijuna $ za domaćinstvo?!

Piše HINA,
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Nova afera u Fifi: Infantinu dali 1,72 milijuna $ za domaćinstvo?!
Foto: Kacper Pempel
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Skandal u Fifi: Infantino navodno dobio tajnih 1,72 mil. dolara za SP 2026, a organizacija sve žestoko negira

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Prema navodima ESPN-a, predsjednik Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Gianni Infantino primio je dosad neobjavljenu uplatu u visini 1,72 milijuna dolara od strane tvrtke WC2026 koja je smještena u SAD-u, za provedbu ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva održanog u Sjevernoj Americi.

Infantino je u zadnje dvije godine primio 4.9 milijuna dolara na ime plaće i bonusa, a u taj iznos nije bila uključena i ova dodatna kompenzacija. Otkriće ove uplate stoga predstavlja potencijalnu povredu Statuta Fife vezanu uz transparentnost poslovanja s obzirom da u njemu jasno stoji: "Osobna kompenzacija predsjedniku, članovima Vijeća ili glavnom tajniku Fife mora biti javna". Iz Fife su objavili kako "snažno odbacuju bilo kakve navode o kršenju statuta".

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"Fifa nije isplatila nikakve dodatne bonuse predsjedniku i ispunjava sve zahtjeve izvješćivanja u vezi s naknadama. Godišnju zaradu predsjednika kao i sve ugovorene bonuse određuje posebna neovisna podkomisija. Fifa snažno odbacuje sve navode kako je učinila propust vezan uz objavljivanje bilo kakvih financijskih informacija te prekršila Statut. Račune Fife provodi neovisna revizija te su svi u skladu s poreznim pravilima u Švicarskoj, SAD-u ili bilo gdje drugdje", objavila je Fifa.

Ranije ove godine je Infantino, koji je na čelu Fife od 2016., bio na udaru zbog namjere da proda 20 posto vlasničkih prava na Svjetsko prvenstvo privatnim investitorima. U međuvremenu je taj plan odbačen.

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