Nova drama u Madridu: Kylian Mbappe je na žestokom udaru, suigrači jasni u podršci Viniciusu

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Mbappéov bijeg na Sardiniju s glumicom Ester Expósito izazvao je kaos! Nezadovoljni navijači pokrenuli su peticiju za njegov odlazak., a atmosfera u Realu uzdrmana do temelja

Francuska superzvijezda Kylian Mbappé (27), najskuplji igrač Real Madrida, našao se u središtu nezapamćene oluje. Dok se službeno oporavlja od ozljede zadnje lože uoči El Clásica, njegov bijeg na Sardiniju s poznatom glumicom Ester Expósito izazvao je lavinu kritika, produbio već postojeće podjele u svlačionici i potaknuo navijače da pokrenu masovnu online peticiju za njegov odlazak.

Samo tjedan dana uoči utakmice sezone protiv Barcelone, u kojoj bi Katalonci pobjedom i matematički osigurali naslov prvaka, fotografije Mbappéa kako uživa na Sardiniji preplavile su društvene mreže.

Dok su se njegovi suigrači u Madridu pripremali za prvenstveni dvoboj s Espanyolom, najbolji strijelac kluba odmarao se u društvu španjolske glumice. Ovaj potez, iako mu je klub odobrio slobodne dane, navijači i španjolski mediji protumačili su kao jasan znak manjka predanosti i nepoštovanja prema suigračima.

Trener Álvaro Arbeloa pokušao je smiriti situaciju, no njegove su izjave mnogi protumačili kao prikrivenu kritiku.

​- U svoje slobodno vrijeme svaki igrač radi ono što smatra prikladnim i ja se u to ne miješam - poručio je Arbeloa, dodavši kako je plan oporavka ozlijeđenih igrača isključivo u nadležnosti Realove liječničke službe.

Unatoč trenerovim riječima, Mbappéov potez dodatno je pogoršao ionako lošu atmosferu u klubu koji je već ispao iz Lige prvaka i Kupa kralja, a u prvenstvu zaostaje velikih 11 bodova za Barcelonom.

Bijeg u Italiju samo je posljednji u nizu incidenata koji su izolirali Mbappéa od ostatka momčadi. Kako je izvijestio The Athletic, Francuz se prošlog mjeseca na treningu žestoko posvađao s jednim članom stručnog stožera koji je na trening-utakmici glumio pomoćnog suca i dosudio mu zaleđe. Mbappé ga je navodno "bijesno i uvredljivo" napao, no za incident nije snosio nikakve posljedice, što je dodatno razljutilo pojedince unutar kluba.

Kap koja je prelila čašu jest osjećaj da momčad igra bolje bez njega. Naime, dok se u ožujku oporavljao od ozljede, Real je nanizao pet pobjeda, uključujući i dvije protiv Manchester Cityja u Ligi prvaka. Njegovim povratkom u sastav, momčad u idućih šest utakmica nije uspjela pobijediti čak pet puta.

Španjolska Marca navodi kako je svlačionica "potpuno predana" Viníciusu Júnioru, dok je veza s Mbappéom "slomljena". Čini se da je u internoj borbi za prevlast Brazilac odnio pobjedu, a njegov status dodatno je učvršćen objavom na društvenim mrežama nakon pobjede nad Espanyolom: "S ovim klubom do smrti. Moramo nastaviti! Vratit ćemo se na vrh."

Ogorčenje navijača doseglo je vrhunac pokretanjem online peticije pod nazivom "Mbappé Out" koja je u kratkom roku prikupila više od 1,2 milijuna potpisa.

Suočen s golemim pritiskom, Mbappéov tim poslao je priopćenje novinskoj agenciji AFP u kojem pokušavaju obraniti njegovu poziciju.

"Dio kritika temelji se na pretjeranom tumačenju elemenata povezanih s razdobljem oporavka koje je strogo nadzirano od strane kluba. To ne odgovara stvarnosti predanosti i rada koji Kylian svakodnevno ulaže za dobrobit momčadi", poručili su.

U izjavi se navodi i Mbappéov komentar na cijelu situaciju: "Došao sam do točke u kojoj će te kritizirati što god napravio." U međuvremenu, Francuz se navodno vratio u klupski trening-centar i na slobodan dan kako bi ubrzao oporavak za nedjeljni El Clásico. No, čini se da će za popravljanje narušenih odnosa trebati puno više od jednog dobrog nastupa.

