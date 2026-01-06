Nova lica na pripremama 'bilih': Ukrajinac pobjegao od rata, Nigerijac ljetos učio plivati...

Nogometaši Hajduka u ponedjeljak, 5. siječnja 2026., započeli su pripreme za proljetni dio sezone pod vodstvom trenera Gonzala Garcije. Prvi dan protekao je u kombinaciji individualnog rada, treninga u teretani i izlaska na pomoćni teren Poljuda, a "bijeli" će kompletan pripremni ciklus odraditi u Splitu. Već krajem siječnja nastavlja se prvenstvo, a otvaranje proljeća donosi domaći susret protiv Istre.

U sklopu priprema Hajduk će odigrati tri prijateljske utakmice zatvorene za javnost. Croatia iz Zmijavaca bit će protivnik u gostima, dok će Posušje i Široki Brijeg stići na Poljud. Na prvoj prozivci pojavilo se 30 igrača, dok će se Ivan Lučić i Ismael Diallo momčadi priključiti dan kasnije, a Edgar González dobio je poštedu zbog ozljede.

Osim ustaljenih imena iz prve momčadi, posebnu pozornost privuklo je nekoliko mladih i široj javnosti manje poznatih igrača kojima je Garcia odlučio dati priliku na zimskim pripremama. Među njima se ističe Roko Gabrić (18), kapetan aktualne juniorske generacije Hajduka koji je nedavno je potpisao ugovor do 2027. godine. Već je osjetio i atmosferu prve momčadi, jer je u posljednjem jesenskom kolu protiv Vukovara bio među pričuvama. Mladić iako nosi poznato prezime hajdukovaca nema rodbinskih veza s bivšim hajdukovcima Tončijem i Dragom Gabrićem.

Još mlađi je Niko Sablić, defenzivni veznjak rođen 2008. godine, koji u Hajduk stigao iz Rudeša prije osam mjeseci. Sablić dolazi iz Karlovca, a u dosadašnjoj karijeri prošao je i Lokomotivu. Iako mu je prirodna pozicija zadnji vezni, dobro se snalazi i u ulozi stopera. Za njegove su se usluge zanimali i Dinamo te Empoli, no odlučio se za Poljud.

Među pozvanima je i Ilia Kutia (17), ukrajinski reprezentativac do 18 godina koji je već nekoliko sezona u Hajdukovu sustavu, nakon dolaska iz Šahtara. Šira javnost za njega je prvi put čula nakon neugodne ozljede u prijateljskoj utakmici protiv Hrvatske, no posljedice su, srećom, bile blaže. Kutia ima ugovor s Hajdukom do 2028. godine.

Poznatije ime među mlađima je nigerijski napadač Peter Ugwuodo (19), koji je već ljetos bio na pripremama s prvom momčadi i tada ostavio vrlo dobar dojam na Garciju. Visok, brz i pokretan, Ugwuodo je ove sezone na dvojnoj registraciji u Uskoku iz Klisa, gdje je u 13 nastupa postigao četiri gola. On je ovo ljeto učio i plivati pa je tako bio čest posjetitelj splitskih plaža.