Odluka o utrkama u Kataru i Abu Dhabiju opet kasni, a sve glasnije se spominje da bi završnica sezone mogla završiti u Imoli. Sve će se znati u listopadu, ako je vjerovati novim tvrdnjama Fie
Nova odgoda odluke u F1! Još uvijek nije odlučeno hoće li se održati utrke na Bliskom istoku
Iako je izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali u srpnju najavio kako će konačna odluka o tome hoće li se se utrke u Katru i Abu Dhabiju, predviđene za 29. studenoga i 6. prosinca biti donesena sredinom rujna, sva je prilika kako će se taj rok još jednom odgoditi i to za listopad.
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Dvije utrke na Bliskom istoku trebale su se održati još početkom proljeća, ali su odgođene zbog nesigurne situacije na tom području. Prema sadašnjoj situaciji, zračne luke u Dohi i Abu Dhabiju su otvorene za međunarodne letove, ali sva potrebna oprema bi se trebala dopremiti zračnim putem jer se ne može koristiti morski put kroz Hormuški tjesnac.
Kako obje države na svom teritoriju imaju američke vojne baze, česta su meta projektila i dronova ispaljenih iz Irana. Većina timova očekuje kako će se utrke ipak morati održati negdje drugdje, a kao najvjerojatnije mjesto završne utrke sezone slovi talijanska Imola.
Ipak, lokalne vlasti u Katru i UAE i dalje pritišću kako direktora F1 tako i Međunarodni automobilistički savez (FIA) da se utrke ipak održe na Bliskom istoku.
- Katar je već mjesecima siguran. Naša zračna luka je 100 posto operativna, uključujući i tranzitne letove između Azije i Europe. Dođete li u Katar, vidjet ćete da smo se vratili u normalni život i zato očekujemo kako ćemo uskoro opet ugostiti utrke, kazao je predsjednik Katarskog Auto-moto saveza Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai. Sljedećeg tjedna ipak bi trebao biti objavljen kalendar utrka za sljedeću godinu.
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