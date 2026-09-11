Nova odgoda odluke u F1! Još uvijek nije odlučeno hoće li se održati utrke na Bliskom istoku

Iako je izvršni direktor formule 1 Stefano Domenicali u srpnju najavio kako će konačna odluka o tome hoće li se se utrke u Katru i Abu Dhabiju, predviđene za 29. studenoga i 6. prosinca biti donesena sredinom rujna, sva je prilika kako će se taj rok još jednom odgoditi i to za listopad.

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Dvije utrke na Bliskom istoku trebale su se održati još početkom proljeća, ali su odgođene zbog nesigurne situacije na tom području. Prema sadašnjoj situaciji, zračne luke u Dohi i Abu Dhabiju su otvorene za međunarodne letove, ali sva potrebna oprema bi se trebala dopremiti zračnim putem jer se ne može koristiti morski put kroz Hormuški tjesnac.

Foto: Albert Gea

Kako obje države na svom teritoriju imaju američke vojne baze, česta su meta projektila i dronova ispaljenih iz Irana. Većina timova očekuje kako će se utrke ipak morati održati negdje drugdje, a kao najvjerojatnije mjesto završne utrke sezone slovi talijanska Imola.

Ipak, lokalne vlasti u Katru i UAE i dalje pritišću kako direktora F1 tako i Međunarodni automobilistički savez (FIA) da se utrke ipak održe na Bliskom istoku.

Foto: Albert Gea

- Katar je već mjesecima siguran. Naša zračna luka je 100 posto operativna, uključujući i tranzitne letove između Azije i Europe. Dođete li u Katar, vidjet ćete da smo se vratili u normalni život i zato očekujemo kako ćemo uskoro opet ugostiti utrke, kazao je predsjednik Katarskog Auto-moto saveza Abdul Rahman bin Abdullatif Al Mannai. Sljedećeg tjedna ipak bi trebao biti objavljen kalendar utrka za sljedeću godinu.