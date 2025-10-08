Obavijesti

Sport

PROBLEMI S KOLJENOM

Nova ozljeda pogodila Hajduk. Veznjak propušta reprezentaciju

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: HNK Hajduk

Pajaziti je važan igrač za Hajduk, od dolaska na Poljud zauzeo je standardno mjesto u veznom redu gdje je postao nezamjenjiv. Od početka sezone odigrao je svih 14 utakmica, od toga 12 u postavi...

Adrion Pajaziti zbog ozljede koljena propušta okupljanje reprezentacije Albanije i utakmice sa Srbijom i Jordanom. Prvotimac Hajduka osjetio je bol u koljenu i u dogovoru s liječničkom službom pauzirat će nekoliko dana od treninga kako bi se oporavio i bio spreman za nastavak sezone. 

Pokretanje videa...

HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) 01:36
HNK Hajduk Split - NK Rijeka (2:2) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom
STIGLI KARAČIĆ I PAJAZITI Novo Hajdukovo pojačanje je otkrilo: Kad me nazvao Rakitić, to je bilo to! Uzeo sam mu i broj
Naravno, kako je to i uobičajeno, Pajaziti je morao otputovati na okupljanje reprezentacije kako bi se i njihovi liječnici uvjerili u težinu ozljede i potrebu mirovanja, nakon čega se odmah vratio u Split gdje će nastaviti s terapijama i treninzima po posebnom programu, kako bi što spremniji dočekao oporavak i priključivanje ostatku momčadi. 

Foto: HNK Hajduk
POSLUŽIO SE ĆIRINIM RECEPTOM Rakitić nazvao igrača kojeg želi Hajduk i jednom rečenicom mu naznačio da završava karijeru!
Pajaziti je važan igrač za Hajduk, od dolaska na Poljud zauzeo je standardno mjesto u veznom redu gdje je postao nezamjenjiv. Od početka sezone odigrao je svih 14 utakmica, od toga 12 u početnom sastavu, što potvrđuje koliko mu trener Gonzalo Garcia vjeruje. Uostalom, Pajaziti je u dosadašnjem dijelu sezone bio jedna od najboljih igrača Hajduka.

Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Dinamo sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Nema sumnje kako bi u slučaju ozbiljnije ozljede Garcia ostao bez jako važnog igrača, no za sada nema naznaka da je u pitanju neka ozbiljnija ozljeda koja bi zahtijevala dužu pauzu ili liječenje. Prema dostupnim informacijama Pajaziti bi se uskoro trebao priključiti treninzima s ostatkom momčadi te bi trebao biti spreman za prvi sljedeći ogled koji Hajduk igra u Puli protiv Istre u nedjelju 19. listopada u 16:00 sati.  

Adrion Pajaziti
Foto: Robert Matić / hajduk.hr

OSTALO

