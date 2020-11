Nova zvijezda Dinama čvrsto na zemlji: Dalićev poziv? Sve mi se događa prebrzo, pa tek mi je 18

Bolje se osjećam na stoperu, dok i nisam previše zadovoljan svojim igrama na lijevom boku. Znam da mogu i moram još bolje. A otpočetka sam vjerovao da imamo baš dobru obranu, kaže Gvardiol...

<p>Više ne osjećam veliki pritisak. Mlad sam igrač, puno se pisalo o meni, ni sam nisam znao gdje bih otišao. Poslije potpisa za Leipzig, taj je pritisak nestao, sada mi je puno lakše, kaže nam <strong>Joško Gvardiol</strong> (18).</p><p>Mladi stoper Dinama je jedan je od najboljih i najstandardnijih igrača “modrih” ove sezone. Joško Gvardiol čvrsta je karika Zorana Mamića kako u HNL-u, tako i na europskoj sceni.</p><p>- Sigurno da je lijep osjećaj poslije Wolfsbergera, svi znamo da u Europi nema laganih protivnika. Obradovali smo navijače, ali već se okrećemo četvrtku i novom dvoboju s Feyenoordom. Naš cilj je jasan, idemo u Nizozemskoj odraditi posao kako treba, pa da u zadnjoj utakmici protiv CSKA Moskve ne bude stresa - kaže nam mladi Joško Gvardiol (18), pa nastavlja:</p><p>- Naravno da se ovakve utakmice proslave, pa malo i zapjeva u svlačionici, ali ovoga puta nije bilo prevelike fešte, ipak smo se vraćali u Zagreb u tri različita autobusa. Vjerojatno bi bilo drugačije da smo svi bili okupu, haha.</p><p>Vi ste se ove sezone dokazali i kao stoper i kao lijevi bek, koja vama pozicija više odgovara?</p><p>- Osobno se bolje osjećam na stoperu, tu poziciju igram još od kadeta, tu se baš nekako osjećam samouvjeren. Opet, uvijek ću odraditi ono što trener zahtjeva od mene, nikad mi takve stvari neće biti teške. Trudim se odradili i svoju ulogu na lijevom boku, ne znam ni sam izgleda li to dobro ili loše, ali dajem sve od sebe.</p><p>Ipak, u dvobojima protiv CSKA Moskve i Wolfsbergera bili ste jedan od ponajboljih igrača Dinama i kao - lijevi bek.</p><p>- Dobro je, nismo primili gol, ali opet nisam bio prezadovoljan svojim igrama u tim dvobojima. Osjećam da mogu puno bolje, moram više pridonijeti i u igri prema naprijed. Snalazim se i dajem sve od sebe, ali nije to moja igra, moram biti još bolji.</p><p>Prate li u Leipzigu vaše predstave? Jeste li u kontaktu s nekime iz tog kluba?</p><p>- Ne, ja osobno nisam u nikakvom kontaktu s ljudima iz kluba, možda je moj agent Marjan Šišić. No, siguran sam da me prate, ipak sam njihov igrač. Ja se i dalje pripremam za odlazak u Njemačku, svakodnevno učim jezik, želim što spremniji doći u Leipzig. Ali, sada mi je u mislima Dinamo, kako s “modrima” ostvariti što bolji rezultat. Želim i ja nešto dati svom klubu.</p><p>Ima li novih vijesti, odlazite li na ljeto ili već ove zime?</p><p>- Već sam puno puta rekao da ta odluka nije na meni, o svemu odlučuje Leipzig. Ja ću se maksimalno pripremiti za Bundesligu, a od nastupa za Dinamo i Leipzig i ja imamo velike koristi. Ovdje napredujem, a kada ću im zatrebati onda će mi se oni javiti.</p><p>Jeste li počeli češće pratiti utakmice Leipziga?</p><p>- Jesam, kako ne? Još od trenutka kada sam potpisao za Leipzig razmišljam kako tamo otići što spremniji. Učim jezik, pratim njihove utakmice, pogledam ih koliko stignem uz sve svoje obveze. Opet, sve će to biti drugačije kada dođem tamo, jedno je pratiti igrače preko televizije, nešto drugo ih i osjetiti na treningu.</p><p>Dinamo gura sjajno u Europskoj ligi, vodeća ste momčad skupine, u četiri utakmice niste primili niti jedan gol...</p><p>- Iskreno, ja sam otpočetka vjerovao u ovu obranu, ali ona se ne svodi samo na četvoricu braniča i golmana, već na cijelu momčad. Počevši od Petkovića i Gavranovića, pa sve do Livakovića. I dokle god ćemo se boriti, igrati kao kolektiv bit će dobro. Dokazali smo da imamo dobru obranu, ali kad-tad ćemo primiti gol. I tada ne smijemo pasti, taj gol nas ne smije poljuljati. Ali, svi želimo da ovaj niz potraje što dulje.</p><p>Velik broj navijača po raznim forumima i komentarima na društvenim mrežama želi vas vidjeti i u A reprezentaciji...</p><p>- Sve mi se brzo događa u životu, imam tek 18 godina. Nisam fokusiran na komentare, niti ih više čitam. Čak jesam do utakmice s Ferencvarosom, a poslije nje nisam mogao vjerovati koliko je tu bilo negativnih kritika. Ne treba mi to, pa sam se potpuno isključio od toga. I više ih ne čitam, bez obzira igrao li dobro ili loše. Poštujem svačije mišljenje, svatko utakmicu vidi na svoj način, ali to mi nije potrebno, želim biti fokusiran samo na teren - završio je Gvardiol.</p>