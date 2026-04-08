Nova zvijezda Hajduka za 24sata: 'Radio bih u zoološkom vrtu da nisam postao golman'
Nitko sretniji od mene da stigne poziv izbornika Dalića za Svjetsko prvenstvo, ali ne zanosim se previše, priča nam Toni Silić, nova zvijezda Hajduka
Hrvatska reprezentacija do 21 godine svladala je Tursku 3-0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, time napravila veliki korak prema smotri koja će se iduće godine održati u Srbiji i Albaniji. Izabranici Ivice Olića kvalifikacije nastavljaju 29. rujna, kad vodeća Hrvatska dočekuje Mađarsku. Hrvatska ima 13 bodova i utakmicu manje od Turaka koji imaju ima 11 bodova. A na vratima mlade vrste briljira Toni Silić (21), koji još nije primio gol u kvalifikacijama.