Nova zvijezda Hajduka za 24sata: 'Radio bih u zoološkom vrtu da nisam postao golman'

Hrvatska reprezentacija do 21 godine svladala je Tursku 3-0 u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo, time napravila veliki korak prema smotri koja će se iduće godine održati u Srbiji i Albaniji. Izabranici Ivice Olića kvalifikacije nastavljaju 29. rujna, kad vodeća Hrvatska dočekuje Mađarsku. Hrvatska ima 13 bodova i utakmicu manje od Turaka koji imaju ima 11 bodova. A na vratima mlade vrste briljira Toni Silić (21), koji još nije primio gol u kvalifikacijama.