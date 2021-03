Nakon što je najbolji svjetski tenisač Novak Đoković osvojio Australian Open, njegov se trener Goran Ivanišević vratio na kratki odmor u Hrvatsku. Dojmovi nakon osvajanja turnira su odlični, ali srpski je tenisač ponovno trpio brojne kritike na turniru. Mnogi su spominjali kako je izmišljao ozljede i poigravao se s psihom protivnika.

- Kakvo izmišljanje povrede? Čovjek vodi 2:0 u setovima i sada bi izmislio povredu da dobije Taylora Fritza. Kada neki drugi to rade onda je to herojski čin i govori se "svaka čast". No, uspio je. Potrošio je puno energije, pomagali smo mu da se ne zamara s tim stvarima. Sve ga je to probudilo, dalo mu je dodatni motiv i snagu, a to se vidjelo na terenu. - objasnio je Ivanišević za HRT pa dodatno pojasnio:

- Zapad ne voli tako moćnog čovjeka, koji ima vojsku navijača i koji se usudi reći što mu je u glavi. Vjeruje u svoja razmišljanja, opasan je za zapad. Nekako je to krenulo od prvog lockdowna pa preko Adria cupa, ne znam što se zapravo to tamo specijalno dogodilo. Tu je i nesretni US Open pa loše finale Roland Garrosa i kraj sezone. Onda se pojavila i ova priča o izmišljanju povrede.

Ipak, povreda je bila stvarna i posebno neugodna protiv jačih servera, ali ni to nije spriječilo Đokovića da pobijedi Miloša Raonića, Aleksandra Zvereva i zatim Danila Medvjedeva na terenu na kojem on nikada nije izgubio. Pokazao je Đoković karakter, a Ivanišević je prokomentirao i kako se slažu na relaciji trener-igrač.

- Mentalitet je isti, jezik je isti, to jako puno pomogne u objašnjavanju, u razgovoru, na terenu. Čak se koji puta niti ne mora ništa reći, dovoljno se pogledati. Balkanac može trenirati bilo koga, ali Balkanca ne može trenirati nitko osim Balkanca - govori Ivanišević za HRT i dodaje da kad Novak viče prema tribinama uglavnom viče na njega.

Prokomentirao je i odlazak dva velikana hrvatskog sporta - Zlatka 'Cice' Kranjčara i Zlatka Saračevića.

- - Nažalost napustila su nas dva velika, velika hrvatska sportaša. Ovom bi prilikom izrazio sućut njihovim obiteljima, nažalost ima i tužnijih tema, ali eto, život ide dalje i nije lako - zaključio je Ivanišević.