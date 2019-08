'Novak ozlijeđen? Možda je pao s broda dok je bio u Hrvatskoj'

Novak Đoković bio je ozbiljno blizu predaje meča drugog kola US Opena u kojemu je sa 6-4, 7-6, 6-1 pobijedio Argentinca Juana Ignacija Londera. Prvi igrač svijeta imao je neočekivanih problema s protivnikom, ali i sa samim sobom, točnije lijevim ramenom koje mu je uzrokovalo ozbiljnu bol i koje je zahtijevalo nekoliko masaža tijekom meča.

- Morao sam dati sebi vremena kako bih shvatio o kakvoj se ozljedi radi. Utjecalo je to na moju igru, posebno tijekom servisa i na backhendu. Nije bilo lako igrati s takvim osjećajem u ruci. Nisam to iskusio mnogo puta u karijeri. Na pauzama sam se pokušavao snaći kako bih ispoštovao pravila koja postoje vezano za medicinsku pomoć tijekom meča. Sredinom prvog seta nisam bio siguran hoću uspjeti odigrati do kraja - govorio je Đoković.

- Ne pamtim kad sam ovakvo nešto osjetio u karijeri. Nije bilo lako igrati s takvim osjećajem u ruci, mučio sam se na servisu i backhendu. Imao sam veliku sreću što sam završio meč u tri seta.

Možda je pao s broda

Međutim, u tu priču o ozljedi ne vjeruju svi. John McEnroe, nekadašnji veliki tenisač koji je kompetitivan baviti se svim mogućim poslovima, pa tako i komentatorskim, sada na ESPN-u, Đokovića je prozvao - glumcem. Ne samo on, nego i njegov brat Patrick.

- Nije se uopće činilo da je imao probleme s ozljedom, ako jest, onda je čudesan glumac. Bolji nego Robert De Niro u njegovim najboljim godinama.

Braća McEnroe još su se zabavljala na Đokovićem račun pa su nagađala je li možda ozljedu pokupio tijekom ljetovanja u Hrvatskoj...

- Možda je pao s broda.

Đokovićev tenis definitivno je sugerirao fizičke probleme, što god braća mislila, no Srbin zasad ima u planu nastaviti turnir. U trećem kolu testirat će ga Amerikanac Denis Kudla koji je dosad izbacio dva Đokovićeva sunarodnjaka, Tipsarevića i Lajovića.