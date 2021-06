Postoji li tenisač s jačom psihom od Novaka Đokovića? Nakon ovogodišnjeg Roland Garrosa, sve smo uvjereniji da ne postoji. I da ga nećemo vidjeti u skorašnjoj budućnosti. Na trenutke graniči s robotom kojeg je nemoguće slomiti i pobijediti ga.

Đoković je u nedjelju osvojio svoj drugi naslov na Roland Garrosu i to nakon što je preokrenuo 0-2 protiv Stefanosa Tsitsipasa ((6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4).

Bio je to kao onaj meč s Rafaelom Nadalom u polufinalu. Pun uspona i padova. Po drugi put na ovom turniru je uspio preokrenuti nakon zaostatka od 2-0 u setovima i još je jednom pokazao da ga je gotovo nemoguće slomiti. Ma koliku god prednost imali, čovjek ne odustaje.

Odmora puno nema, Nole je već krenuo s pripremama za travnati dio sezone, a njegov trener Goran Ivanišević je za SportKlub ispričao dojmove s Roland Garrosom. Goran je znao da najveće šanse za pobijediti Nadala ima u polufinalu.

- I ranije sam govorio da su mu šanse veće ako igra s Nadalom u polufinalu. Bili smo u Beogradu kada smo vidjeli ždrijeb i nije mu baš bilo drago kad je vidio Rogera i Rafu u svom dijelu. Meni je, iskreno, to bilo draže. Rafa nikada nije izgubio u finalu Roland Garrosa, i u finalu je sasvim druga glava, a osvojio je 13 puta. Slično kao s Novakom na Australian Openu. Već ga je Novak pobjeđivao prije finala. Meč je počeo slično kao prošle godine, ali sada se na 0:5 Novak resetirao, skoro da se vratio u taj set. Odmah sam znao da će to biti drugačiji meč. Ono što se dogodilo u drugom, trećem i četvrtom setu… Nikada nisam video Rafu tako nemoćnog na Roland Garrosu. Mislim da je i treći set mogao biti uvjerljiviji za Novaka, ali tenis je bio perfektan - kazao je Goran pa objasnio ključ pobjede.

- Bio je spreman u slučaju potrebe provesti s njim na terenu dvadeset sati. Prošle godine se Novak nije ni pojavio, puno je skraćivao poene, a sada je bio pripremljen za trčanje, za fizičku borbu. Otvarao je teren dosta dobro. Mislim da je, za razliku od prošle godine, bolje kupio visoke Rafine bekhende na njegov bekhend. To mu sada nije toliko smetalo. Također, odrađivao je poene do kraja. Nekada s Rafom igraš dobro i napadaš, napadaš, a on pređe iz obrane u napad, što je jako opasno. Novak je sada vjerovao u svoje udarce, čak i kada je nekad promašivao. Rafa mu ništa nije mogao - kazao je Ivanišević.

Nole je u finalu imao jako puno uspona i padova. Tsitsipas ga je testirao na sve načine, postavio mu brojne izazove i opasno mu zaprijetio, ali nevjerojatni srpski tenisač je i to preživio. Kao robot koji je otporan na sve udarce i nedaće. U Parizu smo ga mogli vidjeti često bijesnog na terenu. Ili se dere na trenere ili sam na sebe. No to mu pomaže da izbaci negativnu energiju iz sebe.

- Ne znam, on kad nađe nekoga za svađanje… Njemu to treba. Ako nismo mi, onda je sunce. Ako ne sunce, onda je oblak. To njega gura.

Zemlja je iza njega, a sada je red došao na travu. Wimbledona prošle godine nije bilo zbog korona virusa pa je tako posljednje ono epsko finale iz 2019. godine kada je Novak pobijedio Rogera Federera.

Švicarac je na Roland Garrosu htio vidjeti koliko je spreman kako bi tempirao formu za Wimbledon, a Ivanišević je itekako svjestan kako će on njegovom pulenu biti najveći rival.

'- Sada će biti još pozitivniji, motiviraniji i spremniji. Prije mnogo godina sam rekao da je on jedini čovjek koji može osvojiti sva četiri Grand Slama u istoj godini. Pitanje je hoće li uspjeti, ali ako netko to može ostvariti, on može. Iskreno, ne bih volio Federera u našem dijelu ždrijeba. Vrlo je pametno napravio ono u Parizu - došao je isprobati tijelo i ući u formu i dobio je točno što je htio. Dobio je tri meča i poslije nije htio riskirati ozljedu. On se sprema za Wimbledon. Bit će još opasnih igrača ondje, Novak će biti favorit, ali daleko od toga da će biti lako - završio je Ivanišević.