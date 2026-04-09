Nove brige za Dalića? Vušković zbog ozljede propustio trening

Hrvatski reprezentativac Luka Vušković (19), koji je na prošlom okupljanju postigao i prvijenac za "vatrene", nije se pojavio na treningu HSV-a u srijedu. Razlog još uvijek nije poznat, no njemački mediji navode da je ranije tijekom tjedna pretrpio udarac zbog kojeg je dobio poštedu.

Daljnje pretrage utvrdit će težinu ozljede, a kako je sezona ušla u samu završnicu, ova bi informacija mogla zabrinuti izbornika Zlatka Dalića. Pod upitnikom na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi već je i nastup Joška Gvardiola, neizostavnog člana prve postave, koji je ranije tijekom sezone pretrpio tešku ozljedu. Ipak, Gvardiol nedavno se vratio treninzima.

Dalić je isticao Vuškovića kao ključnu točku u obrani, a povjerenje mu je ukazao u obje pripremne utakmice u SAD-u, u kojima je započeo od prve minute. Trener HSV-a Merlin Polzin na treningu je već pripremao momčad za mogući izostanak Vuškovića. Njegovu poziciju u središtu obrane zauzeo je Daniel Elfadli, uz Warmeda Omarija i Jordana Torunarighu u zadnjoj liniji.

Njemački mediji špekuliraju da bi Vušković mogao dobiti poštedu za sljedeće kolo Bundeslige u kojem HSV igra protiv Stuttgarta u nedjelju. To bi bio velik udarac za momčad Polzina, jer je bivši igrač Hajduka, postao nezamjenjiv. Do sada je u Bundesligi čak četiri puta proglašen najboljim mladim igračem mjeseca, a zabio je pet golova u 29 nastupa i upisao jednu asistenciju.