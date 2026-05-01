Obavijesti

Sport

Komentari 2
NAPETO JE

Nove turbulencije u Madridu. Jedan realovac rekao treneru: Ne javljaj mi se do kraja sezone!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
2
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Ceballos je u trening-centru u Valdebebasu navodno ušao u Arbeloin ured, a nakon kratkog razgovora brzo se vratio u svlačionicu, gdje je suigračima otkrio da je zatražio da ga se izbaci iz momčadi

Rastanak Danija Ceballosa (29) i Real Madrida čini se sve izvjesnijim. Nakon deset godina, 214 nastupa, 16 asistencija i sedam golova, Španjolac je, prema pisanju Marce, već praktički završio svoju epizodu na Santiago Bernabéuu. Isti izvor navodi kako se Ceballos oprostio sa suigračima te da više uopće ne komunicira s trenerom Álvaro Arbeloaom. Iako i dalje trenira s prvom momčadi, više nije u konkurenciji za utakmice, i tako bi trebalo ostati do kraja sezone.

Prema navodima Marce, tenzije su kulminirale prošlog tjedna. Ceballos je u trening-centru u Valdebebasu navodno ušao u Arbeloin ured, a nakon kratkog razgovora brzo se vratio u svlačionicu, gdje je suigračima otkrio da je zatražio da ga se izbaci iz momčadi do kraja sezone. U svlačionici vjeruju da je riječ o osobnom sukobu između igrača i trenera.

LaLiga - Real Madrid v RCD Mallorca
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

Odnosi između njih dvojice narušeni su još od siječnja, kada je Arbeloa preuzeo momčad nakon odlaska Xabija Alonsa. Situaciju dodatno komplicira i činjenica da je i sam Arbeloa pod pritiskom. Predsjednik Florentino Pérez navodno želi iskusnije rješenje na klupi, a među potencijalnim nasljednicima spominju se José Mourinho, Massimiliano Allegri i Didier Deschamps.

FIFA Club World Cup - Round of 16 - Real Madrid v Juventus
Foto: Sam Navarro/REUTERS

U takvom kontekstu, u Realu žele mirno privesti sezonu kraju i izbjeći dodatne sukobe. Klub je odlučio stati uz trenera i poštovati njegove odluke, pa tako i onu o izostavljanju Ceballosa iz sastava, službeno objašnjenu “tehničkim razlozima”.

U Madridu vjeruju da je Ceballos svjesno ušao u sukob kako bi si otvorio vrata za odlazak u ljetnom prijelaznom roku. Situacija je, čini se, otišla toliko daleko da više nije bio spreman čekati kraj sezone.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova
FOTO: OD PRAŠINE DO KROVA

200 fotki novog doma Dinama: Godinu dana od početka radova

Stadion na Kranjčevićevoj trebao bi biti spreman za igranje do početka sljedeće godine. Postoji ideja i da se svečano otvori krajem 2026. revijalnom utakmicom
Lindsey Vonn: Ne znam hoću li više ikada stati na skije ili ne. U fazi sam preživljavanja trenutno
OSAM TJEDANA OD OZLJEDE

Lindsey Vonn: Ne znam hoću li više ikada stati na skije ili ne. U fazi sam preživljavanja trenutno

Jedna od najboljih skijašica svih vremena Lindsey Vonn prolazi kroz teški proces oporavka u SAD-u. Imala je čak osam zahtjevnih operacija nakon ozljede na Igrama, počela koristiti štake, a sada je "otvorila dušu"
Ponajbolja svjetska motkašica skinula se za časopis: 'Rekli su mi da biram, a htjela bih oboje'
FOTO: DOMINIRA NA VIŠE POLJA

Ponajbolja svjetska motkašica skinula se za časopis: 'Rekli su mi da biram, a htjela bih oboje'

Alysha Newman, brončana olimpijka i zvijezda društvenih mreža, pozirala za je za muški magazin. Ruši stereotipe, dokazuje da može biti sportašica i model. Njena proslava tverkanjem podijelila javnost

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026