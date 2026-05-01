Nove turbulencije u Madridu. Jedan realovac rekao treneru: Ne javljaj mi se do kraja sezone!

Rastanak Danija Ceballosa (29) i Real Madrida čini se sve izvjesnijim. Nakon deset godina, 214 nastupa, 16 asistencija i sedam golova, Španjolac je, prema pisanju Marce, već praktički završio svoju epizodu na Santiago Bernabéuu. Isti izvor navodi kako se Ceballos oprostio sa suigračima te da više uopće ne komunicira s trenerom Álvaro Arbeloaom. Iako i dalje trenira s prvom momčadi, više nije u konkurenciji za utakmice, i tako bi trebalo ostati do kraja sezone.

Prema navodima Marce, tenzije su kulminirale prošlog tjedna. Ceballos je u trening-centru u Valdebebasu navodno ušao u Arbeloin ured, a nakon kratkog razgovora brzo se vratio u svlačionicu, gdje je suigračima otkrio da je zatražio da ga se izbaci iz momčadi do kraja sezone. U svlačionici vjeruju da je riječ o osobnom sukobu između igrača i trenera.

Odnosi između njih dvojice narušeni su još od siječnja, kada je Arbeloa preuzeo momčad nakon odlaska Xabija Alonsa. Situaciju dodatno komplicira i činjenica da je i sam Arbeloa pod pritiskom. Predsjednik Florentino Pérez navodno želi iskusnije rješenje na klupi, a među potencijalnim nasljednicima spominju se José Mourinho, Massimiliano Allegri i Didier Deschamps.

U takvom kontekstu, u Realu žele mirno privesti sezonu kraju i izbjeći dodatne sukobe. Klub je odlučio stati uz trenera i poštovati njegove odluke, pa tako i onu o izostavljanju Ceballosa iz sastava, službeno objašnjenu “tehničkim razlozima”.

U Madridu vjeruju da je Ceballos svjesno ušao u sukob kako bi si otvorio vrata za odlazak u ljetnom prijelaznom roku. Situacija je, čini se, otišla toliko daleko da više nije bio spreman čekati kraj sezone.