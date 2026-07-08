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NOVI CIRKUS SA SUCIMA Egipat traži kompletnu smjenu. Sudac ugasio profil nakon utakmice

Piše HINA,
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NOVI CIRKUS SA SUCIMA Egipat traži kompletnu smjenu. Sudac ugasio profil nakon utakmice
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Foto: Paul Childs
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U priopćenju koje je potpisao predsjednik EFA-a Hany About Rida zatražena je istraga protiv Letexiera zbog "nedopustivih pogrešaka sudačke postave i primjene dvostrukih standarda koji su za posljedicu imala poraz egipatske reprezentacije

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Egipatski nogometni savez (EFA) od FIFA-e je službeno zatražio izbacivanje sa Svjetskog prvenstva francuskog suca Francoisa Letexiera i svih njegovih pomoćnika kako na travnjaku tako i u VAR-u zbog "nedopustivih pogrešaka" tijekom susreta osmine finala u kojem je Argentina velikim preokretom svladala Egipat sa 3-2.

U priopćenju koje je potpisao predsjednik EFA-a Hany About Rida zatražena je istraga protiv Letexiera zbog "nedopustivih pogrešaka sudačke postave i primjene dvostrukih standarda koji su za posljedicu imala poraz egipatske reprezentacije".

Egipćani su ogorčeni na suđenje i tvrde kako je ono bilo "diskriminatorno", osobito zamjerajući Letexieru "tvrdoglavo odbijanje pregledavanja određenih akcija zbog čega je Egiptu poništen regularan gol te je oštećen za nedosuđeni kazneni udarac".

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Dvije situacije na utakmici osobito su naljutile Egipćane i daju im za pravo kako su na snazi bili dvostruki sudački standardi. Prva se dogodila u 59. minuti kada je Egipat nakon brzog protunapada postigao pogodak kojim je trebao povesti 2-0, ali na intervenciju VAR-a sudac je poništio taj gol zbog prekršaja u samom začetku akcije, dok se druga dogodila u sudačkoj nadoknadi kada je Argentina postigla pobjednički pogodak također iz protunapada te je je taj gol priznat, iako se na snimci vidi kako su Argentinci osvojili loptu u svom kaznenom prostoru nakon što je Julian Alvarez napravio prekršaj na Mohamedu Salahu.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt
Foto: Paul Childs

Umjesto da poništi pogodak Argentine i dosudi kazneni udarac za Egipat, Letexier nije niti išao pogledati snimku što je opravdano naljutilo Egipćane pa je njihov izbornik Hossam Hassan nakon dvoboja ustvrdio kako suđenje nije bilo ni pošteno niti pravično.

"Argentina je vršila pritisak na suca koji je doveo do ovakvog rezultata", ustvrdio je Hassan.

Online pritisak

Lokalni mediji prenose i veliko nezadovoljstvo navijača na društvenim mrežama. Ističu da je pojam "kupljeni sudac" postao vodeći trend u zemlji na platformi X, zbog čega je sudac Letexier bio prisiljen zatvoriti svoj korisnički račun nakon lavine kritika.

Također se izvještava o internetskoj peticiji koja traži ostavku predsjednika FIFA-e Giannija Infantina.

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