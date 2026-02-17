Novi čudesni pothvat Dine Levačić: 'Plivat ću oko otoka gdje je prognan Napoleon'

Dina Levačić (28) sprema se za nove plivačke pothvate, ovoga puta doista ekstremne, čak i za njezine standarde. U dva tjedna plivat će 45 kilometara oko otoka Sv. Helena usred Atlantika, a nakon toga 16 kilometara u jezeru Titicaca u Boliviji, na više od 3.800 metara nadmorske visine i pri temperaturi vode od svega 15 stupnjeva. Plivanje oko Sv. Helene ovisi o uvjetima i trebalo bi se odviti između 25. veljače i 5. ožujka, dok je za jezero Titicaca termin fiksan, 16. ožujka, dva dana nakon Dininog 30. rođendana. Izazovi su ozbiljni, ali Dina je pripreme počela odavno.

- Negdje u rujnu na društvenim sam mrežama vidjela objavu da se prvi put organizira plivanje oko Sv. Helene. Niti pola sata kasnije nazvala sam organizatore da mi pojasne detalje, ideja mi se jako svidjela. Tada sam već dogovorila plivanje u Boliviji, koje je bilo u točno određenom terminu, pa smo krenuli s kombinacijama i pronalaženjem termina, letova... Bilo je malo komplicirano jer će cijelo putovanje na kraju potrajati dugo i uključivati 13 letova, ali uspjeli smo - kaže Dina.

Oba projekta su spojena, a prvi je Sveta Helena, koja se nalazi dvije tisuće kilometara zapadno od Afrike i četiri tisuće kilometara istočno od Rio de Janeira. Većini je poznata po priči o Napoleonu, koji je ondje prognan 1815. godine i živio u egzilu sve do smrti 1821. godine.

- U četvrtak krećem na put koji je od početka bio jako stresan. Na Sv. Heleni je tek prije nekoliko godina izgrađen aerodrom koji je prije desetak dana zatvoren zbog nedostatka vatrogasne opreme, a jučer su ga ponovno otvorili. Ali tako je to na mojim plivanjima, uvijek neki stres. Prije La Manchea bila sam bolesna, u New Yorku mi je u zadnji čas otkazan smještaj, na Havajima je bio uragan, sada problemi s letom... Svaki put veći stres bude putovanje nego samo plivanje, nadam se da će tako biti i ovaj put.

Ruta plivanja duga je 45 kilometara i pliva se oko cijelog otoka Sveta Helena, a najveći izazov su jake i promjenjive struje koje se mogu naglo mijenjati, ovisno o vjetru i plimi, što može znatno usporiti plivača ili ga odvući daleko od kopna. Otok je gotovo uvijek izložen jakim vjetrovima i velikim valovima, posebno na otvorenim dijelovima obale, gdje valovi mogu dosezati visinu od nekoliko metara, što plivaču može otežati orijentaciju i disanje. Zato tu rutu još nije preplivala nijedna žena. Srećom, temperatura mora i zraka kreće se oko 22 do 25 stupnjeva pa barem to ne bi trebalo predstavljati problem.

- S obzirom na to da se plivanje ove godine organizira prvi put, nema ranijih iskustava koja bi mi pomogla, tako da idem pomalo naslijepo, ali pokušat ću se prilagoditi kada dođemo tamo. Veselim se plivanju jer se ondje nalazi kolonija kitopsina, najvećih životinja koje ću imati priliku vidjeti uživo. One nisu opasne, kao ni najstarija kopnena životinja na svijetu, kornjača Jonathan, koja živi na Sv. Heleni i za koju se procjenjuje da je stara 192 godine - priča Levačić

Nakon povratka sa Sv. Helene Dina i njezina mama Željana vraćaju se u Johanesburg, lete za Amsterdam, pa za Boliviju, gdje će im se priključiti i ostatak obitelji kako bi zajedno proslavili Dinin 30. rođendan i preplivavanje jezera Titicaca.

- Ruta je duga oko 16 kilometara, što samo po sebi nije problem, ali problem su temperatura vode od svega 15 stupnjeva i nadmorska visina od 3812 metara, koja otežava napor, posebno u kombinaciji s hladnom vodom jer je potrošnja energije puno veća nego u uobičajenim uvjetima. Sam boravak na toj visini je zahtjevan, a kamoli fizička aktivnost. Ako sve prođe dobro, bit ću druga žena koja će ga preplivati. Jedini dokumentirani ženski solo plivački maraton u jezeru Titicaca bio je onaj Lynne Cox 26. svibnja 1991.

Za ovaj podvig se nije pripremala jer nije imala uvjete.

- Za takve se uvjete praktično nemoguće pripremiti. Kod nas je u Europi zima i nema mogućnosti otići u Alpe ili Dolomite plivati jer ne postoji centar na više od 2.000 metara, a financijski je to neizvedivo jer je skijaška sezona i sve je skupo. Prošle godine dva prijatelja Amerikanca rekla su da im je bilo u redu, da im je bilo lakše plivati nego hodati vani. Ključno je krenuti kontrolirano, ne ići sto posto, nego postupno. Bit ću tamo tjedan dana prije samog preplivavanja pa ću odraditi nekoliko treninga kako bih osjetila temperaturu i priviknula se na razrijeđeni zrak. U svakom slučaju, bit će to veliki izazovi, ali nadam se da ću ih uspješno svladati - zaključila je Dina.