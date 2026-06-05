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VIVA LA PETARDA

AJ KARAMBA Novi debakl Srba! Meksiko im uvalio pet komada

Piše Domagoj Vugrinović,
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AJ KARAMBA Novi debakl Srba! Meksiko im uvalio pet komada
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Foto: Eloisa Sanchez

Srbija se nije kvalificirala za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U skupini K završila je treća, iza Albanije i Engleske.

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Srpska nogometna reprezentacija doživjela je novi poraz. Nakon što su je 3-0 pobijedili Zelenortski Otoci, sada su je razbili Meksikanci u prijateljskom susretu. Momčad koja igra na Svjetskom prvenstvu slavila je s čak 5-1 na Nemesio Diez stadionu u Toluci. Stvari su dobro počele za Srbiju, koja je povela u 19. minuti preko Stanića.

Vasquez je izjednačio u 34. minuti, a do kraja poluvremena Bukinac je poslao loptu u vlastitu mrežu za preokret. Uslijedio je potpuni raspad pa su do kraja utakmice zabijali Jimenez i Chavez, a novi autogol postigao je Avdić.

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Srbija se nije kvalificirala za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi. U skupini K završila je treća, iza Albanije i Engleske. Na posljednjem Svjetskom prvenstvu u Katru završila je posljednja u skupini sa samo jednim bodom.

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Komentari 10
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