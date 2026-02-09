Novi detalji o Lindsey Vonn. Imala je dvostruku operaciju

Američka skijaška legenda Lindsey Vonn imala je dvije operacije u Italiji nakon teškog prijeloma noge na Olimpijskim igrama, a izvor kaže da bi postupci trebali pomoći u stabilizaciji i sprječavanju komplikacija povezanih s oticanjem i protokom krvi.

Vonn (41) helikopterom je prevezena iz Cortine d'Ampezzo u bolnicu Ca' Foncello u gradu Trevisu nakon što je njezin pokušaj osvajanja medalje u spustu s puknutim ligamentom koljena završio stravičnim padom 13 sekundi nakon početka nedjeljne utrke.

Jednu od skijašica s najviše odličja u povijesti, operirao je zajednički tim lokalnih ortopedskih i plastičnih kirurga. Njezin osobni liječnik bio je prisutan, ali je samo asistirao dok su talijanski kirurzi vodili zahvate, rekao je neimenovani izvor za agenciju Reuters. U izjavi u nedjelju, bolnica je rekla da je imala operaciju stabilizacije slomljene lijeve noge, ali nije spomenula drugi postupak.

Foto: Handout

Američka skijaška reprezentacija pregledala je nekoliko objekata prije nego što je odabrala Treviso, oko 125 km od Cortine, favorizirajući ga u odnosu na bližu bolnicu u Bellunu jer Treviso također ima odjel za neurokirurgiju, rekao je izvor. Bolnice u Innsbrucku i Milanu također su razmatrane, ali Treviso je smatran najbolje pozicioniranim za rješavanje složenosti ozljede Lindsey Vonn.