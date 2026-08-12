NOVI DETALJI SAGE Evo gdje je zapelo oko Livakovića i Dinama

Dinamo već tjednima ne uspijeva riješiti pitanje novog dolaska Dominika Livakovića (31). Igra je to mačke i miša s Fenerbahčeom koji očito još nije odlučio po kojoj bi ga cijeni pustio, a čini se kako u maksimirskom klubu igraju na taktiku iscrpljivanja, nadajući se da bi ga na koncu mogli dobiti po manjoj cijeni. No u međuvremenu im se, na gostovanju kod Kauno Žalgirisa, dogodio novi problem.

POGLEDAJTE GALERIJU: Livakovićeva vila na otočiću

Aktualna jedinica Ivan Filipović dobila je crveni karton zbog kojeg neće braniti barem u prvoj utakmici play-offa za Ligu prvaka protiv Vikinga, dvomeča koja "modrima" donosi može donijeti novih 15 milijuna eura. Na gol će tako stati Ivan Nevistić, čovjeka koji, do 32. minute utakmice u Kaunasu, nije branio još od završetka glavne faze Europske lige i poraza u Midtjyllandu, prilično riskantno.

Što se pregovora Dinama i Fenerbahčea tiče, pomaka nema, javlja Tomo Ničota iz Germanijaka. "Modri" se još nisu dogovorili ni oko uvjeta s igračem poput ukupne svote, fiksnog dijela i bonusa, a nisu ni s Turcima oko visine odštete. Dolaze signali da bi Fener mogao i popustiti pod pritiskom hrvatskog reprezentativca, da bi se mogli naći na cifri između dva i tri milijuna eura. Možda će to kockanje uroditi i plodom, Livi se za play-off može prijaviti do ponedjeljka u 23.59, a možda se i obije o glavu. Nevistić je ponovno pod velikim pritiskom.