Tjedan dana prije smrti Diego je pao na glavu, nije išao u bolnicu

Bio je na operaciji zbog tekućine između lubanje i mozga koja je prošla bez problema, ali dva je tjedna nakon toga udario glavom te se ozlijedio i nisu ga odveli u bolnicu. Maradona (60) je prije smrti imao više problema

<p><strong>Maradona </strong>je početkom studenog završio u samoizolaciji nakon što je jednom od njegovih tjelohranitelja stigao pozitivan test na korona virus, a nakon toga je odveden u bolnicu. No, stanje mu nije bilo povezano s posljedicom trenutne pandemije. Samo tri dana nakon što je proslavio 60. rođendan, Maradona se, prema izvještajima argentinskih medija, osjećao slabo i loše te je zbog nakupljanja krvi između mozga i lubanje završio na operaciji koja je prošla bez problema. </p><p>Tri je tjedna kasnije umro u vlastitoj kući zbog, kako se isprva mislilo, srčanog udara, a na kraju se ispostavilo da je plućni edem bio koban. No, policija je pokrenula i daljnju istragu te je došla do novih zaključaka. Naime, tjedan dana prije smrti je jedan od ponajboljih nogometaša u povijesti pao i pritom ozlijedio glavu, ali ga nisu odveli u bolnicu. </p><p>- Maradona je pao i udario glavom sedam dana prije smrti, ali nisu ga odveli u bolnicu na CT - potvrdio je Maradonin odvjetnik.</p><p>Kako tvrdi talijanski list Repubblica, uz Maradonu su u 24-satnoj njezi trebali biti jedan specijalist i medicinska sestra, ali to se nije dogodilo te je Diego umro u snu. Progovorio je o svemu i Maradonin doktor koji tvrdi kako se legendarnog argentinskog nogometaša nije moglo kontrolirati te je trebao ići na odvikavanje od droge i alkohola. </p><p>On tvrdi da je napravio koliko je mogao, a Maradone više nema. Bilo kako bilo, Diego u mirovini i nije vodio najbolji mogući život po svoje zdravlje te ga je splet mnogi okolnosti na kraju koštao života. A što se sve točno događalo vjerojatno ćemo još saznati iz policijske istrage.</p>