Novi dinamovac: Bio mi je šok kad me Boban zvao. Nagovarao sam ga da dovede i mog brata

Dinamo je uoči nove sezone doveo čak desetoricu novih igrača i dobrano provjetrio svlačionicu, a najskuplja akvizicija Zvonimira Bobana do sada je španjolski veznjak Gonzalo Villar (27) kojeg je za tri milijuna eura doveo iz drugoligaša Granade.

Ovaj bivši igrač Rome trebao bi u momčad 'modrih' donijeti španjolsku kreativnost, eleganciju i virtuoznost, kakvu je nekada posipao Dani Olmo. A upravo je on jedan od razloga zašto je Villar završio baš na Maksimiru.

- Boban me nazvao, bio je toliko strastven i stvarno me želio uvjeriti da dođem ovamo. Na prvu je to bio malo šok. Znate, razmišljati o tome da dolazim ovamo iz Španjolske, u drugu zemlju o kojoj nisam znao puno…Ali onda sam nazvao Danija Olma, mog prijatelja iz španjolske reprezentacije. Nazvao sam ga i govorio mi je divne stvari o Hrvatskoj i Dinamu. Rekao sam - idemo! - rekao je Villar za Novu TV.

Bio je član Elchea, druge momčadi Valencije, Rome, Getafea, Sampdorije i Granade. Odigrao je preko stotinu utakmica u Serie A i La Ligi, osvojio s Romom Konferencijsku ligu. Dinamu donosi znanje i iskustvo.

Brdo kod Kranja: Nogometaši Dinama odradili jutarnji trening | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Tip sam s velikom osobnošću na terenu. Volim stalno imati loptu u nogama. Hvala Bogu, tehnički sam nadaren, ali sam i veliki radnik. Želim pomoći suigračima kao lider - kazao je i izdvojio uzore:

- To su Luka Modrić, Toni Kroos i Andres Iniesta. Moram donijeti iskustvo i pomoći suigračima. Sada sam u najboljoj fazi karijere jer sam kompletniji nego kada sam, primjerice, bio u Romi. Tada sam igrao na visokoj razini, ali bio sam mlad. Ljudi su me voljeli i bili ludi za mnom. Možda zato što sam Španjolac i zato što sam dobro igrao. Živio sam kao u bajci. Govorili su da uzmem Tottijevu desetku, ali, naravno, nisam htio.

I njegov brat Javier Villar (22) je profesionalni nogometaš. Igra na poziciji 'šestice' i član je španjolskog drugoligaša Albacetea. Otkrio je Gonzalo kako mu je plan nagovoriti Zvonimira Bobana i da njegovog brata dovede u Dinamo.

- Želim ga dovesti ovamo jer je top igrač. Ako dođe, vidjet ćete i sami. Kada sam potpisivao ugovor, pokušao sam nagovoriti Bobana da dovede i mog brata, on je defenzivni vezni, šestica, top igrač. Je li bolji od mene? Vidjet ćemo, ali vrlo je sličan...