Obavijesti

Sport

Komentari 0
KAKVA CIFRA

Novi dom Intera i Milana trebao bi biti završen do 2031., koštat će nevjerojatnih milijardu eura

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Novi dom Intera i Milana trebao bi biti završen do 2031., koštat će nevjerojatnih milijardu eura
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / i

Na projektu novog stadiona u gradskoj četvrti San Siro radi se već dugo, uloženo je puno novca i sigurno ćemo ostvariti zacrtani cilj. AC Milan i Inter dobit će najbolji stadion u Europi, rekao je predsjednik Milana

Predsjednik AC Milana Paolo Scaroni (78) istaknuo je da će "Rossoneri" i "Nerazzurri" do 2031. godine dobiti najbolji stadion u Europi na kojeg će biti ponosni svi građani Milana, objavili su talijanski mediji. 

Serie A - AC Milan v Bologna
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

- Na projektu novog stadiona u gradskoj četvrti San Siro radi se već dugo, uloženo je puno novca i sigurno ćemo ostvariti zacrtani cilj. AC Milan i Inter dobit će najbolji stadion u Europi, na kojeg će biti ponosni svi građani Milana - izjavio je Scaroni, ugledni poduzetnik koji je tijekom poslovne karijere bio čelni čovjek talijanskih energetskih kompanija Enel i Eni. 

Ovog tjedna resorni odbor Gradskog vijeća Milana dao je zeleno svjetlo za kupnju zemljišta na kojem se nalazi stadion "Giuseppe Meazza". Za zemljište, koje obuhvaća i okolni prostor oko stadiona, Inter i AC Milan morat će platiti 197 milijuna eura. Projekt novog stadiona ima podršku gradonačelnika Milana Giuseppea Sale, a čitava procedura u Gradskom vijeću trebala bi biti dovršena do kraja rujna.

Serie A - Inter Milan v Lazio
Foto: MASSIMO PINCA/REUTERS

Procjenjuje se da će konačna cijena izgradnje novog stadiona iznositi oko milijardu eura. Još nije utvrđeno hoće li sadašnji stadion "Giuseppe Meazza", kapaciteta 75.000 gledatelja, biti djelomično ili potpuno srušen. Posljednju veliku renovaciju stadion je doživio uoči SP 1990. godine, kojem je domaćin bila Italija. 

Rok za dovršenje stadiona do 2031. godine zadan je kako bi se na njemu mogle igrati utakmice Eura 2032., kojemu su domaćini Italija i Turska.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila
LJUBAV IZ MLADOSTI

FOTO Tko je majka Haalandova djeteta? Zbog dobi ju je tajio od javnosti, a onda je zatrudnila

Isabel Haugseng Johansen (20) nosi dijete najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (24). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?
IMOTSKI ZA PLAVE?!

Karta koja je izazvala raspravu: Koji dijelovi Hrvatske navijaju za Hajduk, a koji za - Dinamo?

Jedno od vječitih pitanja 'potegnulo' se na društvenim mrežama, a karta navijača Dinama i Hajduka u Hrvatskoj opet je izazvala polemike
FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'
MNOGI ŽELE S NJOM NA SPOJ

FOTO Albanka slama srca nogometnim zvijezdama: 'Zovu me kod sebe, sve sam ih odbila'

Melissa je influencerica iz Albanije, a slavu je na društvenim mrežama stekla kao zvijezda stranice za odrasle. Zaludjela je muškarce provokativnim objavama, među njima su i poznate nogometne zvijezde koje joj se javljaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025