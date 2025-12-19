Novi Dončićev čudesni pothvat. Ovo je prije njega napravio samo jedan košarkaš...

Uz suluda opravdanja čelnici Dallasa su prije pola godine pokušali objasniti zašto su se riješili Luke Dončića. No, nitko to nije mogao shvatiti, a niti će moći jer svjesno pustiti jednog od najboljih košarkaša današnjice... Jedino što mogu ovih dana napraviti, gledajući njegove čudesne predstave, je lupati glavom o zid. Jer ovo što nevjerojatni Slovenac radi u dresu Lakersa...

Košarkaši Los Angeles Lakersa noćas su, u pravom spektaklu, pobijedili Utah Jazz (143-135), a glavni kreator pobjede bio je slovenski čarobnjak. Naravno, svjetla svih reflektora bila su usmjerena na Luku Dončića. Teško je izabrati prave hvalospjeve kojima bismo opisali ono što on radi na parketu. Čista magija i genijalnost, apsolutno je nezaustavljiv, a silne kritike iz Mavericksa na temelju njegove kilaže i manjka motivacije, očito su utjecale i na njegove izvedbe jer Slovenac nikada nije izgledao superiornije.

Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS

Zabio je 45 koševa, podijelio 14 asistencija i uhvatio 11 skokova za 39 minuta igre. Bio mu je to peti triple-double ove sezone, a uz to je i napravio nešto što je u dresu Lakersa pošlo za rukom samo jednom čovjeku. Došao je do triple-double učinka s 45 ili više koševa, takvu statistiku je prije njega imao samo legendarni Elgin Baylor i to dvaput, 13. prosinca 1961. godine zabio je 52 koša uz 25 skokova i 10 asistencija protiv St. Louis Hawksa, dok je 13. veljače 1963. zabio 50 koševa, uhvatio 15 skokova i 11 puta asistirao protiv Bostona.

Bila je to njegova večer, još jedna u nizu, a obol u pobjedi Lakersa dao je i neuništivi LeBron James koji je zabio 28 koševa. Jazzere je predvodio George s 34 koša.

Foto: Alonzo Adams/REUTERS

Dok je žuti dio Los Angelesa u euforiji, košarkaši Clippersa bilježe najgore rezultate u posljednjih desetak godina. Aktualni prvak Oklahoma zadao im je i 21. poraz u sezoni (122-101). Predvodio ih je najbolji igrač na svijetu Gilgeous-Alexander s 32 koša, Kawhi Leonard predvodio je Clipperse s 22 koša, dok je Ivica Zubac za 31 minutu zabio 11 koševa i uhvatio 11 skokova.

Što se tiče naših ostalih košarkaša, Karlo Matković zabio je tri koša, uhvatio dva skoka i jednom asistirao u 11 minuta, koliko je dobio u pobjedi Pelicansa protiv Rocketsa (133-128). Hrvatski kapetan Dario Šarić kročio je na parket nakon dva mjeseca konstantnog sjedenja na klupi. Uhvatio je jedan skok tijekom deset minuta u porazu Sacramenta od Blazersa (134-133).

Ostali rezultati:

Charlotte Hornets - Atlanta Hawks 133-126

Indiana Pacers - New York Knicks 113-114

Brooklyn Nets - Miami Heat 95-106

Milwaukee Bucks - Toronto Raptors 105-111

New Orleans Pelicans - Houston Rockets 133-128

San Antonio Spurs - Washington Wizards 119-94

Dallas Mavericks - Detroit Pistons 116-114

Denver Nuggets - Orlando Magic 126-115

Phoenix Suns - Golden State Warriors 99-98

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 134-133