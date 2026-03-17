Novi glavni tajnik HNS-a: Layec treba ostati, vidi se napredak

Josip Tomaško, novi glavni tajnik HNS-a, obratio se medijima prvi put u novoj ulozi nakon skupštine HNS-a održane u utorak u Zagrebu. On je prije dva mjeseca naslijedio Tomislava Svetinu.

Kako se osjećate na novoj ulozi?

- U savezu sam 13 godina, upoznao sam sustav i znam kako stvari funkcioniraju. Nije to bilo ništa iznenađujuće - kazao je doktor znanosti.

Čemu se najviše veselite?

- Mnogi su izazovi, natjecanja, poboljšavanje naše lige. Daj Bože da možemo razvijati naše lige. I da reprezentacije na svim razinama mogu dalje ostvarivati uspjehe.

Foto: HNS

Koje ključne stvari trebate napraviti?

- Što se tiče suđenja, napravili smo iskorak imenovanjem gospodina Layeca, želimo dodatno podići kvalitetu suđenja i želimo da on ostane. Slijedi SP u Americi gdje želimo dobar rezultat, a želimo da liga bude kompetitivna bez obzira na aktualnu prednost Dinama. Layecom smo zadovoljni, on je predao izvješće gdje se vidi napredak u suđenju. Tu su naravno i greške, ali vidimo da u njima nema namjere. Normalno je da i suci tu griješe.