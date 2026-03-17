TOMAŠKO O SUĐENJU

Novi glavni tajnik HNS-a: Layec treba ostati, vidi se napredak

Piše Josip Tolić,
Zagreb: Glavni tajnik Hrvatskog nogometnog saveza Josip Tomaško | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Josip Tomaško, novi tajnik HNS-a, optimistično najavljuje poboljšanja u suđenju i uspjehe reprezentacija. SP u Americi i razvoj domaće lige prioriteti su za budućnost

Josip Tomaško, novi glavni tajnik HNS-a, obratio se medijima prvi put u novoj ulozi nakon skupštine HNS-a održane u utorak u Zagrebu. On je prije dva mjeseca naslijedio Tomislava Svetinu.

Kako se osjećate na novoj ulozi?

- U savezu sam 13 godina, upoznao sam sustav i znam kako stvari funkcioniraju. Nije to bilo ništa iznenađujuće - kazao je doktor znanosti.

Čemu se najviše veselite?

- Mnogi su izazovi, natjecanja, poboljšavanje naše lige. Daj Bože da možemo razvijati naše lige. I da reprezentacije na svim razinama mogu dalje ostvarivati uspjehe.

Koje ključne stvari trebate napraviti?

- Što se tiče suđenja, napravili smo iskorak imenovanjem gospodina Layeca, želimo dodatno podići kvalitetu suđenja i želimo da on ostane. Slijedi SP u Americi gdje želimo dobar rezultat, a želimo da liga bude kompetitivna bez obzira na aktualnu prednost Dinama. Layecom smo zadovoljni, on je predao izvješće gdje se vidi napredak u suđenju. Tu su naravno i greške, ali vidimo da u njima nema namjere. Normalno je da i suci tu griješe.

FOTO U Hrvatskoj su obećali još jedan stadion! Evo kako izgleda
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO U Hrvatskoj su obećali još jedan stadion! Evo kako izgleda

Prisjetili smo se koji su svi projekti rješenja ovog pitanja u hrvatskim gradovima dospjeli u javnost, ali od njih do danas ništa nisu ostvarili
Jelena Đoković u seksi bikiniju na odmoru. Fotke obilaze svijet
FOTO: NA MIKONOSU

Jelena Đoković u seksi bikiniju na odmoru. Fotke obilaze svijet

Britanski mediji raspisali su se o fotkama Jelene Đoković na odmoru u Grčkoj, koje su nastale u ljeto 2025. Paparazzi su fotografirali par koji je u opuštenom izdanju odmarao na Mikonosu
FOTO Najbolja gimnastičarka prije nije imala ovaj problem: Nekako je uspjela sakriti obline
VELIKA TRANSFORMACIJA

FOTO Najbolja gimnastičarka prije nije imala ovaj problem: Nekako je uspjela sakriti obline

Slavna gimnastičarka Simone Biles otkrila tajnu svoje tjelesne transformacije! Nakon estetskih operacija, oduševila fanove iskrenošću i samopouzdanjem. Njene priče o borbi i bolu inspiriraju

