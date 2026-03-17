POHVALE IZ FIFE I UEFE

Skupština HNS-a prvi put bez Svetine na vrhu, evo koliko su u plusu: 'Novo vodstvo obećava'

Piše Josip Tolić,
Doha: Dolazak na izvlačenje skupina za Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska nogometna vlada ponovno zasjedala s novim glavnim tajnikom Josipom Tomaškom. Iz Fife i Uefe hvale ih zbog uspjeha futsalaša i napretka u gradnji kampa, iščekujući dobar rezultat na SP-u

Nakon gotovo četiri mjeseca od posljednje skupštine opet je zasjedala hrvatska nogometna vlada u zagrebačkom hotelu Novotel. Tada netom uoči ždrijeba za Svjetsko prvenstvo u Washingtonu, ovaj put netom uoči iduće reprezentativne akcije, prijateljskih utakmica protiv Kolumbije (27. ožujka) i Brazila (1. travnja) u Orlandu.

Skupština HNS-a je ovaj put zasjedala s bitnom promjenom, za glavnim stolom više nije sjedio Tomislav Svetina kao glavni tajnik jer je podnio ostavku nakon pritisaka zbog sastanka s pravomoćno osuđenim bjeguncem Zdravkom Mamićem, a potom je završio i pod povećalom DORH-a zbog sumnji u nepravilnosti oko izbora za čelnika ZNS-a. Zamijenio ga je Josip Tomaško, a Svetina je ovaj put bio na skupštini samo kao izaslanik ZNS-a.

Foto: Josip Tolić/24sata

Među 75 zastupnika, bilo je prisutno njih 60: umjesto Ivana Kosa iz Međimurja upao je Nenad Novak, umjesto Zorana Miličkovića u savezu Primorsko-goranske županije ušao je Nikola Turčić. Stigao je ponovno i Ivan Bilić, predsjednik Hajduka, čiji su odnosi s HNS-om sve bolji. Dokaz tomu je i prošlotjedno sudjelovanje Marijana Kustića na panel raspravi o Poljudu, koji je podržao klupsku ideju za rušenjem postojećeg i izgradnjom novog stadiona.

'Osvojite nešto bolje od bronce'

Marion Gavat, regionalna koordinatorica za europske nacionalne saveze u Fifi, na početku skupštine tradicionalno se obratila okupljenima.

- Zadovoljstvo je ponovno biti u Hrvatskoj. Prenosim vam topla pozdrave predsjednika Giannija Infantina, glavnog tajnika Mattiasa Grafströma. Čestitam Josipu Tomašku na imenovanju za glavnog tajnika HNS-a, jako dugo surađujemo. On je više u HNS-u više od 12 godina, dobro ga poznaju u Fifi. Ovo novo vodstvo otvara novu, obećavajuću perspektivu za HNS. Želim vam svako dobro - kazala je Gavat i poželjela reprezentaciji uspjeh na Mundijalu:

- Nadam se da ćete osvojiti nešto i bolje od bronce!

Kamp HNS-a iznjedrit će neke nove prvake

Lorenzo Cavallari, izaslanik Uefe, pozdravio je okupljene u ime predsjednika Aleksandra Čeferina i podcrtao važan infrastrukturni projekt na kojem savez radi.

- Naše partnerstvo se najbolje odražava u Velikoj Gorici izgradnjom nogometnog kampa koje će pružiti hrvatskom nogometu vrhunski dom 2027. Uefa je ponosna što je podržala projekt s pet milijuna eura kroz projekt Hat-trick, nadamo se da će iznjedriti neke nove prvake - rekao je Cavallari i čestitao HNS-u na bronci futsalaša na Europskom prvenstvu u Ljubljani.

Počasni predsjednik HNS-a Branko Mikša spomenuo je probleme na Bliskom istoku koje su malo zasjenile iščekivanje Mundijala pa dodao:

- Bez obzira na to, euforija u Hrvatskoj raste, svi žele biti izbornici i trebamo biti ponosni što sudjelujemo na takvom natjecanju.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić čestitao je futsalašima na uspjehu i poželio da kapetan Franco Jelovčić ostane u reprezentaciji.

- Pronašli smo najbolje rješenje za kamp, fenomenalno je. Igračima želimo omogućiti najbolje uvjete, imamo dobre dvije pripremne utakmice sad, a i u Rijeci, gdje imamo odlične uvjete i gdje nas čekaju Belgija i Slovenija. A onda put u Ameriku. Želimo da svi naši igrači budu zdravi, a onda uspjeh neće izostati. Kamp nam raste iz dana u dan, vjerujem da ćemo već 2027. biti tamo i otvoriti ga. To je projekt od nacionalnog interesa. Hvala Vladi na velikoj podršci. Čestitam i našoj team menadžerici reprezentacije Ivi Olivari koja je postala zamjenica glavnog tajnika saveza, to je velika čast.

Sve odluke, pa tako i glasovanje o radu izvršnog odbora i drugih tijela, ali i račun za 2025. godinu, donijeli su dakako jednoglasno.

- Najvažnije je da smo i u 2025. zabilježili plus od dva i pol milijuna eura, što je u današnje vrijeme jako, jako dobro i pohvalno - rekao je Kustić.

Revizorica Marija Mihaljević iz PricewaterhouseCoopersa osvrnula se na reviziju za prošlu godinu i pohvalila rad saveza.

- Mi radimo potpuno neovisno od saveza, što od nas traži i savez. Ta 2025. je bila relativno mirna, ova 2026. će biti malo kompliciranija zbog SP-a. Puno sreće u Americi i daljnjem radu saveza.

Kustić je obavijestio o izmjeni statuta, pri čemu se disciplinska komisija može proširiti s dosadašnjih maksimalnih pet na sedam članova, a i neke izmjene o disciplinskom pravilniku.

HNS-ova priznanja dobili su tajnik nogometnog saveza Osječko-baranjske županije i NS Središta Osijek Željko Bel, tajnik NS Rijeka Branko Kajfeš od 1998. i posthumno kroničar Hajduka Jurica Gizdić.

