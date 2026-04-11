Novi grb Marseillea izazvao negodovanje navijača: 'Grb je preslika vaše sezone, go***!'

Olympique Marseille objavio je 9. travnja novi logotip kluba, a navijači su odmah burno reagirali. Već tijekom utakmice 29. kola Ligue 1 protiv Metza razvili su transparente kojima su jasno poručili što misle o potezima uprave. Momčad je na Stade Vélodromeu slavila 3-1, a za domaćine su zabili Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão i Hamed Traorè. No sportski uspjeh nije smirio navijače, tribine su cijeli susret bile ispunjene protestima.

Novi grb donosi drugačiji dizajn tradicionalnog slova 'M', ali navijači tu promjenu nisu dočekali dobro. Na transparentima su pisale poruke poput 'Ružan logotip i nestabilna momčad, sve uništavate' i 'Grb je slika i prilika vaše sezone: jedno prekrasno govno.'

Upravu su navijači optužili i za loše rezultate, a promjenu grba povezali su s nestabilnošću kluba u posljednje vrijeme. Logotip su objavili samo dan prije nego što je klub imenovao novog predsjednika Stéphanea Richarda, koji nasljeđuje Pabla Longoriju i Mehdija Benatiu. Richard preuzima dužnost 2. srpnja, a za glavni cilj postavio je smirivanje situacije i vraćanje stabilnosti klubu.