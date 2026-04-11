Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROSVJED NA VELODROMEU

Novi grb Marseillea izazvao negodovanje navijača: 'Grb je preslika vaše sezone, go***!'

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ALEXANDRE DIMOU

Marseille je svladao Metz 3-1, no pobjedu je potpuno zasjenio bijes navijača. Tribine su gorjele od transparenata, a meta napada bila je uprava kluba i njihov novi logotip, koji se nikako nije dopao domaćinima

Olympique Marseille objavio je 9. travnja novi logotip kluba, a navijači su odmah burno reagirali. Već tijekom utakmice 29. kola Ligue 1 protiv Metza razvili su transparente kojima su jasno poručili što misle o potezima uprave. Momčad je na Stade Vélodromeu slavila 3-1, a za domaćine su zabili Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixão i Hamed Traorè. No sportski uspjeh nije smirio navijače, tribine su cijeli susret bile ispunjene protestima.

Novi grb donosi drugačiji dizajn tradicionalnog slova 'M', ali navijači tu promjenu nisu dočekali dobro. Na transparentima su pisale poruke poput 'Ružan logotip i nestabilna momčad, sve uništavate' i 'Grb je slika i prilika vaše sezone: jedno prekrasno govno.'

Upravu su navijači optužili i za loše rezultate, a promjenu grba povezali su s nestabilnošću kluba u posljednje vrijeme. Logotip su objavili samo dan prije nego što je klub imenovao novog predsjednika Stéphanea Richarda, koji nasljeđuje Pabla Longoriju i Mehdija Benatiu. Richard preuzima dužnost 2. srpnja, a za glavni cilj postavio je smirivanje situacije i vraćanje stabilnosti klubu. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi
KLIZAČKA ŠAMPIONKA

FOTO Tko je Katarina Kitarović? Kolindina kći nekad je osvajala medalje, evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
FOTO Sarajka je zavela zvijezdu Premier lige. Nagovorila ga da umjesto Njemačke igra za BiH
TKO JE FATALNA INES?

FOTO Sarajka je zavela zvijezdu Premier lige. Nagovorila ga da umjesto Njemačke igra za BiH

Nogometaš Vitaly Janelt, koji vrijedi 22 milijuna eura, postao je državljanin BiH zbog ljubavi. Supruga Ines, rodom Kovač iz Sarajeva, bila je ključna u njegovoj odluci da zaigra za "zmajeve". Očekuju i prinovu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026