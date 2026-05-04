Novi Hajdukov dragulj počeo je gdje i Vlašić i Livaja: 'Moj Roko bio je sjajan i u košarci...'
On je uzoran sportaš i od malih nogu pazi na prehranu, kaže nam djed Roka Gabrića, stopera koji je za vikend debitirao za Hajduk i protiv Varaždina odigrao drugo poluvrijeme
Na utakmici s Varaždinom (3-1) za seniorsku momčad Hajduka debitirao je kapetan juniorske momčadi Roko Gabrić (18). Nije ni prvi ni zadnji nadareni igrač koji je u mandatu Gonzala Garcije dobio priliku, ali Gabrić je po nečemu ipak poseban - riječ je o već trećem stoperu rođenom 2007. godine koji debitira za seniore Hajduka. Prije njega zaigrali su Luka Vušković i Branimir Mlačić, koji su već u inozemstvu.