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DENNIS HADŽIKADUNIĆ

Novi hajdukovac nakon potpisa: Ovo je najveći klub na Balkanu

Piše Issa Kralj,
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Novi hajdukovac nakon potpisa: Ovo je najveći klub na Balkanu
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Split: Nogometaši Hajduka odradili trening uoči Rakowa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Veliki i povijesni klub koji ima sjajne navijače i ogroman pritisak, za koji vjerujem da će mi odgovarati, rekao je Hadžikadunić u razgovoru za švedski Fotbollskanalen

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Hajduk je uoči utakmice 4. pretkola Konferencije lige protiv poljskog Rakowa doveo novo pojačanje. Za Splićane je dvogodišnji ugovor potpisao Dennis Hadžikadunić (28), bosanskohercegovački stoper. Njegov transfer privukao je puno pažnje na društvenim mrežama zanimljivim videom kojim su ga Splićani predstavili, a Hadžikadunić je otkrio što misli o novom klubu. 

U razgovoru za švedski Fotbollskanalen istaknuo je kako mu se ambicije poklapaju sa Hajdukom, a jedna rečenica posebno će oduševiti navijače Hajduka. 

Split: Nogometaši Hajduka odradili trening uoči Rakowa
Split: Nogometaši Hajduka odradili trening uoči Rakowa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Hajduk je najveći klub na Balkanu. Veliki i povijesni klub koji ima sjajne navijače i ogroman pritisak, za koji vjerujem da će mi odgovarati. Mislim da se moje ambicije poklapaju s Hajdukovim - izjavio je. 

Na pitanje je li Bosna i Hercegovina imala utjecaj na to da karijeru nastavi u dresu Hajduka, jasno je odgovorio:

- To može malo pomoći zbog jezika, ali nisam izabrao Hajduk zato što sam iz Bosne i što govorim jezik. U ovom trenutku za mene je ovo bila najbolja odluka koju sam mogao donijeti. Imao sam brojne kontakte sa skandinavskim klubovima, ali odabrao sam Hajduk. 

Hadžikadunić je među momčad Gonzala Garcije stigao kao slobodni igrač nakon što mu je istekao ugovor u Rostovu. Splićani su s iskusnim stoperom dogovorili suradnju do ljeta 2028. godine, čime su ga doveli bez plaćanja odštete.
 

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Komentari 54
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