Komentari 8
NOVI NAPAD NAKON UTAKMICE

Novi incident u Crnoj Gori: Huligani kamenjima zasuli hrvatske navijače pa pobjegli

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: ilustracija

Dok su se hrvatski navijači u koloni vraćali iz Podgorice, huligani su im priredili novu sačekušu. Kamenjima su zasuli automobile i autobuse na jednoj prometnici na izlasku iz Podgorice

Dio hrvatskih navijača imao je poprilično neugodnu uvertiru u utakmicu Crne Gore i Hrvatske (2-3) koja se igrala u ponedjeljak. Na putu do Podgorice, kod Cetinja, huligani su zaskočili kombi splitskih registracija pa palicama i šipkama razbili staklo i retrovizore. Srećom, ozlijeđenih nije bilo, a Hrvati su odmah sve prijavili policiji u čijoj su pratnji nastavili put do Podgorice.

Hrvatski navijači u Podgorici 00:38
Hrvatski navijači u Podgorici | Video: Stefan Ivanović/PIXSELL

Na dan utakmice nije bilo incidenata, mjere osiguranja bile su rigorozne. Sve je proteklo mirno, hrvatski navijači bili su pod budnim okom crnogorske policije koja je spriječila bilo kakav mogući incident tako što je spriječila ulazak Delija i Grobara u Podgoricu. No, novi incident dogodio se nakon utakmice.

Dok su se hrvatski navijači u koloni vraćali iz Podgorice, huligani su im priredili novu sačekušu. Kamenjima su zasuli automobile i autobuse na jednoj prometnici, a kada su Hrvati izašli iz svojih vozila, napadači su pobjegli u šumu, piše stranica Hooligans.cz. Nije poznato ima li ozlijeđenih i je li zabilježena šteta. 

