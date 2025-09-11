Novi izazov za legendarnu braću Sinković: Prvi put će nastupiti u četvercu bez kormilara na SP-u

Najjače svjetske posade ponovno će se okupiti od 21. do 28. rujna u Šangaju na Svjetskom prvenstvu u veslanju, prvom nakon Olimpijskih igara u Parizu, na kojem će braća Valent i Martin Sinković zajedno s Antonom i Patrikom Lončarićem prvi put nastupiti u četvercu bez kormilara. Na ovom svjetskom prvenstvu očekuje se nastup gotovo 900 sportaša iz 56 zemalja, a u konkurenciji muškog četverca bez kormilara prijavljeno je čak 19 posada.

Pariz: Braća Sinković osvojila zlato na Olimpijskim igrama u dvojcu bez kormilara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Posebnu pažnju svjetske veslačke javnosti privlači hrvatski četverac – braća Martin i Valent Sinković, aktualni olimpijski pobjednici u dvojcu bez, koji su se ove sezone udružili s Antonom i Patrikom Lončarićem. Za Sinkoviće to je novi izazov i prilika za osvajanje svoje jubilarne desete medalje sa svjetskih prvenstava, i to u četvrtoj različitoj disciplini.

- Pripreme su prošle odlično! Iza nas je dugo ljeto u Sinju, šest i pol tjedana na Perući. Napravili smo sve što smo planirali, nije bilo većih ozljeda i zadovoljni smo odrađenim poslom - rekao je Valent Sinković.

- Jako sam zadovoljan fizičkim dijelom, tehnički ćemo vidjeti, ima boljih i lošijih dana. Prvi put nastupamo u četvercu na svjetskoj smotri i ne znamo točno što očekivati. Ne bih davao velike najave, ali ako odveslamo najbolje što znamo, vjerujem da se možemo boriti i za medalju, pa i za zlato - dodao je Martin Sinković.

U njihovoj disciplini očekuje se iznimno jaka konkurencija. Australci su najveći favoriti nakon dvije pobjede u Svjetskom kupu, Rumunji su aktualni europski prvaci, dok Litavci, Nizozemci i Britanci također ulaze u krug ozbiljnih kandidata. Svjetsko prvenstvo u Šangaju počinje u nedjelju, 21. rujna kvalifikacijskim utrkama. Od četvrtka, 25. rujna na rasporedu su polufinala i finala, a sve utrke moći će se pratiti u prijenosu uživo na službenoj stranici Svjetske veslačke federacije.