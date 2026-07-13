Novi izbornik 'vatrenih' Slaven Bilić večeras je gost 'Americane'

Slaven Bilić službeno je novi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, a na tu poziciju vratio se nakon 14 godina. Novi stari izbornik bit će gost u večerašnjoj emisiji Americana od 20 sati na HRT 2 i platformi HRTi.

Biliću je ovo drugi mandat na klupi 'vatrenih', nakon točno 5137 dana. Njegov prvi mandat trajao je od 2006. do 2012. godine te je u tih šest godina hrvatsku reprezentaciju vodio u 65 utakmica, tu skupio 42 pobjede, 15 remija i samo osam poraza.

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Prva utakmica u drugom Bilićevom mandatu na rasporedu je u Ligi nacija 26. rujna protiv Češke u Pragu, nakon čega slijede tri okršaja s polufinalistima SP-a: Španjolske u gostima 29. rujna, Engleske u Rijeci 3. listopada i Španjolske u Splitu 6. listopada.