Dok je živio u Splitu, Martin Baturina trenirao je gimnastiku u GK Marjan: 'Lako je svladavao zadatke, bio je talentiran, a bio je i dio ekipe dječaka koja je tada bila prvak Hrvatske', priča nam predsjednica kluba Deni Borozan
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Novi junak 'vatrenih' nekad je briljirao i kao gimnastičar: 'Da je ostao, sigurno bi išao na OI!'
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Još kad je 2017. godine, kao 14-godišnjak, došao u Dinamo s braćom Rokom i Marinom, u nogometnim se kuloarima o Martinu Baturini pričalo samo u hvalospjevima. O bogomdanom talentu koji bi jednog dana mogao postati zvijezda Dinama.
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