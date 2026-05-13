VIDEO: PUNE RUKE POSLA

Novi kaos na autocesti, policija na A3 kod Dragalića spriječila tučnjavu Armade i BBB-a

Piše HINA, Luka Safundžić, Domagoj Vugrinović,
Društvenim mrežama proširile su se snimke navijača iz Dragalića, no iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su kako su policajci i ondje brzom intervencijom spriječili mogući sukob

Napeto je bilo na autocesti A3 uoči finala Hrvatskog nogometnog kupa između Rijeke i Dinama, koje se od 18 sati igra u Osijeku. Policija je tijekom srijede na više lokacija spriječila sukobe suprotstavljenih navijačkih skupina, a tijekom intervencija upotrijebila je suzvac.

Prvi incident dogodio se kod naplatne postaje Zagreb istok u Rugvici. Prema policijskim informacijama, više desetaka osoba izašlo je iz vozila i započelo fizički obračun, no policija je brzom reakcijom spriječila daljnju eskalaciju. Nakon intervencije pokrenuli su kriminalističko istraživanje kako bi utvrdili sve okolnosti događaja i identificirali sudionike.

Na upit 24sata iz policije su pojasnili kako je zbog organizacijskih potreba formiranja pratnje navijačke kolone došlo do kraćeg zastoja u prometu. Naglasili su kako fizičkog sukoba nije bilo te da su promet ubrzo normalizirali. Nove tenzije izbile su nešto poslije 15 sati kod odmorišta Dragalića na autocesti A3. Policija je i ondje spriječila izravni sukob suprotstavljenih navijačkih skupina te tijekom postupanja ponovno upotrijebila raspršivač s nadražujućom tvari. Iz MUP-a su poručili kako slijedi utvrđivanje svih okolnosti i tog događaja.

Do dodatnih napetosti i kraćih zastoja došlo je i na odmorištu nakon Okučana. Društvenim mrežama proširile su se snimke navijača iz Dragalića, no iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su kako su policajci i ondje brzom intervencijom spriječili mogući sukob.

Hrvatski autoklub ranije je izvijestio o stvaranju kolone duge oko dva kilometra u smjeru Lipovca, ali policija je naknadno objavila kako se promet ponovno odvija normalno. Iz Ministarstva unutarnjih poslova pozvali su navijače na odgovorno i primjereno ponašanje te poštivanje zakona tijekom putovanja prema Osijeku.

