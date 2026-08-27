NOVI KATALONAC Livaković grlio oduševljenog predsjednika Barcelone. Pogledajte fotke!

BARCELONA - Dominik Livaković službeno je predstavljen kao novi golman Barcelone. 'Vatreni' je potpisao ugovor s katalonskim divom do 2030. godine, a na predstavljanju su bili predsjednik Barcelone, Joan Laporta, sportski direktor Deco, Livakovićev menadžer Andy Bara i njegovi suradnici Robert Krajina i Saša Maček
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Dominik Livaković (31) službeno je novi igrač Barcelone.
| Foto: FC Barcelona
Dominik Livaković (31) službeno je novi igrač Barcelone. |
Foto: FC Barcelona
Dominik Livaković (31) službeno je novi igrač Barcelone.
| Foto: FC Barcelona
S Livakovićem su na predstavljanju bili menadžer Andy Bara, koji je sklopio posao s Barcelonom te njegovi suradnici Robert Krajina (lijevo) i Saša Maček (desno).
| Foto: FC Barcelona
Livaković je potpisao ugovor do 2030. godine.
| Foto: FC Barcelona
Foto FC Barcelona
Podsjetimo, Livaković je otišao u Fenerbahče u ljeto 2023. godine za šest milijuna eura iz Dinama.
| Foto: FC Barcelona
Dugo je bio prvi izbor na vratima turskog velikana, ali mu portugalski stručnjak Jose Mourinho nije previše vjerovao, nakon čega se narušio njegov odnos s klubom.
| Foto: FC Barcelona
Sreću je, neuspješno, potražio u Kataloniji, ali u Gironi, gdje su u njemu vidjeli samo pričuvnu opciju.
| Foto: FC Barcelona
Sad je u Barceloni, a njegovim dolaskom oduševljen je i predsjednik Barcelone, Joan Laporta, koji je bio vidno odlično raspoložen na predstavljanju.
| Foto: FC Barcelona
Foto FC Barcelona
Fenerbahče se od njega oprostio kratkom porukom.
| Foto: FC Barcelona
Foto FC Barcelona
"Hvala, Dominik Livaković! Naš je klub postigao dogovor s Barcelonom o trajnom transferu Dominika Livakovića, koji je u Fenerbahçe stigao 2023. godine. Zahvaljujemo Dominiku na trudu koji je uložio noseći dres našeg kluba te mu želimo puno uspjeha u novom poglavlju karijere. Neka ti je sretan put, Livakoviću," poručio je Fener.
| Foto: FC Barcelona
Foto FC Barcelona
Foto FC Barcelona
Foto FC Barcelona
Foto FC Barcelona