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'VATRENI' U BARCI

NOVI KATALONAC Livaković grlio oduševljenog predsjednika Barcelone. Pogledajte fotke!

BARCELONA - Dominik Livaković službeno je predstavljen kao novi golman Barcelone. 'Vatreni' je potpisao ugovor s katalonskim divom do 2030. godine, a na predstavljanju su bili predsjednik Barcelone, Joan Laporta, sportski direktor Deco, Livakovićev menadžer Andy Bara i njegovi suradnici Robert Krajina i Saša Maček
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NOVI KATALONAC Livaković grlio oduševljenog predsjednika Barcelone. Pogledajte fotke!
Dominik Livaković (31) službeno je novi igrač Barcelone. | Foto: FC Barcelona
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Dominik Livaković (31) službeno je novi igrač Barcelone. | Foto: FC Barcelona
Komentari 2

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