NOVI KATALONAC Livaković grlio oduševljenog predsjednika Barcelone. Pogledajte fotke!

"Hvala, Dominik Livaković! Naš je klub postigao dogovor s Barcelonom o trajnom transferu Dominika Livakovića, koji je u Fenerbahçe stigao 2023. godine. Zahvaljujemo Dominiku na trudu koji je uložio noseći dres našeg kluba te mu želimo puno uspjeha u novom poglavlju karijere. Neka ti je sretan put, Livakoviću," poručio je Fener. | Foto: FC Barcelona