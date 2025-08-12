Novi Modrićev suigrač: 'On nas sve inspirira igrom i trofejima'

Luka Modrić započeo je novo poglavlje svoje karijere u talijanskom velikanu Milanu. Svi njegovi suigrači jedva su dočekali zaigrati s njim i neće trebati puno vremena da se Modrić uklopi u novi sustav. Talijansko prvenstvo je pred vratima, a Modrićevo iskustvo trebalo bi vratiti Milan u sam vrh Serie A. Napadač Rossonera, Meksikanac Santi Gimenez, za talijanske medije govorio je o utjecaju Modrića na svlačionicu.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

- Uvijek je san osvojiti Scudetto. Luka nas inspirira svojim trofejima i igrom. Njegov dolazak je pun pogodak. Od prvog dana vidi se njegova kvaliteta. Napadačima daje ono što im treba - rekao je Gimenez.

Također, istaknuo je da su prošle sezone odlučivali detalji kao što su prosuti bodovi u završnici utakmica i isključenje Thea Hernandeza u Ligi prvaka. Rekao je i da nema problema s dolaskom novog napadača jer je konkurencija zdrava i sve ih čini boljima, a da je njegov cilj zabiti što više golova.

Milan službenu sezonu otvara u Kupu protiv Barija, nakon čega 23. kolovoza počinju novu sezonu talijanske Serie A protiv Cremonesea na San Siru. Drugo kolo im donosi Lecce te je to jako dobar raspored za snažan početak i skupljanje bodova.