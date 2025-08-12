Nakon samo jedne utakmice, Luka Modrić je ostavio sjajan dojam na suigrače i navijače. Uskoro će krenuti talijansko prvenstvo, a Milan se nada da će se, uz pomoć Modrića, opet boriti za naslov
Novi Modrićev suigrač: 'On nas sve inspirira igrom i trofejima'
Luka Modrić započeo je novo poglavlje svoje karijere u talijanskom velikanu Milanu. Svi njegovi suigrači jedva su dočekali zaigrati s njim i neće trebati puno vremena da se Modrić uklopi u novi sustav. Talijansko prvenstvo je pred vratima, a Modrićevo iskustvo trebalo bi vratiti Milan u sam vrh Serie A. Napadač Rossonera, Meksikanac Santi Gimenez, za talijanske medije govorio je o utjecaju Modrića na svlačionicu.
- Uvijek je san osvojiti Scudetto. Luka nas inspirira svojim trofejima i igrom. Njegov dolazak je pun pogodak. Od prvog dana vidi se njegova kvaliteta. Napadačima daje ono što im treba - rekao je Gimenez.
Također, istaknuo je da su prošle sezone odlučivali detalji kao što su prosuti bodovi u završnici utakmica i isključenje Thea Hernandeza u Ligi prvaka. Rekao je i da nema problema s dolaskom novog napadača jer je konkurencija zdrava i sve ih čini boljima, a da je njegov cilj zabiti što više golova.
Milan službenu sezonu otvara u Kupu protiv Barija, nakon čega 23. kolovoza počinju novu sezonu talijanske Serie A protiv Cremonesea na San Siru. Drugo kolo im donosi Lecce te je to jako dobar raspored za snažan početak i skupljanje bodova.
