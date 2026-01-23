Novi obrat: Varaždin i Gorica neće igrati u baroknom gradu u ovom kolu, pronašli su rješenje

Varaždin je trebao biti domaćin prve utakmice proljetnog dijela HNL-a između istoimenog kluba i Gorice, no domaćini nisu pripremili teren koji je ostao okovan snijegom i ledom više od dva tjedna nakon što su oborine prestale i unatoč činjenici što je grijani. I to, paradoksalno, dok je prva momčad bila u Dubaiju na više od 20 stupnjeva. Nogometa u takvim uvjetima, logično, nije moglo biti.

Prvotna je odluka bila da se utakmica premješta za ponedjeljak u 16 sati na istom mjestu, ali s obzirom na temperature za vikend i izgledne nove oborine bilo je logično da stanje na stadionu u baroknom gradu ni u ponedjeljak neće biti puno bolje. Stoga su se klubovi odlučili zamijeniti domaćinstva.

Tako će Gorica i Varaždin u 19. kolu igrati u ponedjeljak u Turopolju, a u Varaždinu bi trebali igrati u 27. kolu početkom travnja. Valjda će dotad i uvjeti biti bolji. Varaždinci sad imaju nova dva tjedna da saniraju travnjak prije dolaska Osijeka u vikendu od 6. do 8. veljače.

"Odlukom HNS-a i u međusobnom dogovoru klubova, utakmica 19. kola SuperSport HNL-a između Varaždina i Gorice odigrat će se u ponedjeljak u 16:00 sati na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Razlog odgode utakmice je zaleđen teren u Varaždinu, a uzimajući u obzir najavljene nepovoljne vremenske uvjete tijekom vikenda te prognozirane više temperature i adekvatnije uvjete za odigravanje utakmice u Velikoj Gorici, donesena je odluka o zamjeni domaćinstva kako bi se osigurali uvjeti za sigurno i regularno odigravanje utakmice", objavio je NK Varaždin.