Jaganjac će u završnici sezone u Bundesligi izbivati iz sastava Rhein-Neckar Löwena nakon što je na treningu prošlog utorka slomio metatarzalnu kost desnog stopala
Novi peh Jaganjca. Hrvatski rukometaš završio na operaciji
Jedan od najvećih pehista kada je hrvatska rukometna reprezentacija u pitanju zasigurno je Halil Jaganjac. Vanjski igrač nije bio u kadru momčadi kada je početkom godine osvojila brončanu medalju na Euro, a ozljeda ga je spriječila i u nastupu prošle zime i u osvajanju trećeg mjesta na SP-u koji je dijelom igrao u Hrvatskoj.
Novi problem zadesio je hrvatskog reprezentativca i u klubu. Jaganjac će u završnici sezone u Bundesligi izbivati iz sastava Rhein-Neckar Löwena nakon što je na treningu prošlog utorka slomio metatarzalnu kost desnog stopala. Nakon detaljnih pregleda koje je obavio liječnički tim njemačkog kluba potvrđena je dijagnoza, a Jaganjac je u međuvremenu uspješno operiran u Heidelbergu. Zahvat je prošao prema planu i bez komplikacija, objavio je klub u petak.
Sportski direktor Löwena Uwe Gensheimer naglasio je kako je riječ o velikom udarcu za momčad u osjetljivom dijelu sezone.
- Ovo je za nas velik izazov u ovoj fazi prvenstva. Halil je momčadi donosio puno energije, angažmana i kvalitete. Nakon ozljede koju je imao u jesen, ovaj novi peh za njega je posebno frustrirajući. Želimo mu brz i potpun oporavak - poručio je Gensheimer.
Slično razmišlja i trener Maik Machulla, koji je istaknuo da je Jaganjac u posljednje vrijeme imao niz manjih problema.
- Nažalost, u posljednjim tjednima i mjesecima imao je nekoliko manjih ozljeda koje su ga stalno vraćale korak unatrag, a uz to je prebolio i bolest. Tek je uhvatio pravi ritam i bio na dobrom putu da se potpuno vrati i opet nam puno pomogne na terenu - rekao je Machulla.
Trener Löwena pritom je posebno naglasio koliko mu je žao zbog novog peha hrvatskog rukometaša.
- Ozljeda nikad ne dolazi u pravo vrijeme, ali posebno mi je žao Halila jer je u posljednje vrijeme jako radio na sebi. Nadamo se da će se što prije vratiti i ponovno biti s nama - dodao je Machulla.
