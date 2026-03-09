Novi peh Jaganjca. Hrvatski rukometaš završio na operaciji

Jedan od najvećih pehista kada je hrvatska rukometna reprezentacija u pitanju zasigurno je Halil Jaganjac. Vanjski igrač nije bio u kadru momčadi kada je početkom godine osvojila brončanu medalju na Euro, a ozljeda ga je spriječila i u nastupu prošle zime i u osvajanju trećeg mjesta na SP-u koji je dijelom igrao u Hrvatskoj.

Novi problem zadesio je hrvatskog reprezentativca i u klubu. Jaganjac će u završnici sezone u Bundesligi izbivati iz sastava Rhein-Neckar Löwena nakon što je na treningu prošlog utorka slomio metatarzalnu kost desnog stopala. Nakon detaljnih pregleda koje je obavio liječnički tim njemačkog kluba potvrđena je dijagnoza, a Jaganjac je u međuvremenu uspješno operiran u Heidelbergu. Zahvat je prošao prema planu i bez komplikacija, objavio je klub u petak.

Sportski direktor Löwena Uwe Gensheimer naglasio je kako je riječ o velikom udarcu za momčad u osjetljivom dijelu sezone.

- Ovo je za nas velik izazov u ovoj fazi prvenstva. Halil je momčadi donosio puno energije, angažmana i kvalitete. Nakon ozljede koju je imao u jesen, ovaj novi peh za njega je posebno frustrirajući. Želimo mu brz i potpun oporavak - poručio je Gensheimer.

Slično razmišlja i trener Maik Machulla, koji je istaknuo da je Jaganjac u posljednje vrijeme imao niz manjih problema.

- Nažalost, u posljednjim tjednima i mjesecima imao je nekoliko manjih ozljeda koje su ga stalno vraćale korak unatrag, a uz to je prebolio i bolest. Tek je uhvatio pravi ritam i bio na dobrom putu da se potpuno vrati i opet nam puno pomogne na terenu - rekao je Machulla.

Trener Löwena pritom je posebno naglasio koliko mu je žao zbog novog peha hrvatskog rukometaša.

- Ozljeda nikad ne dolazi u pravo vrijeme, ali posebno mi je žao Halila jer je u posljednje vrijeme jako radio na sebi. Nadamo se da će se što prije vratiti i ponovno biti s nama - dodao je Machulla.