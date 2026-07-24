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SVJETSKI KUP

Novi poraz 'barakuda'. Jedan igrač zabio čak sedam golova

Piše HINA,
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Novi poraz 'barakuda'. Jedan igrač zabio čak sedam golova
Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20, polufinale, Hrvatska - Španjolska | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Hrvati pali i od Španjolske u Sydneyju, ali Pavlić je eksplodirao sa 7 golova! U subotu jurišaju na 7. mjesto protiv Gruzije

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Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, doživjela je u petak drugi poraz na završnom turniru Svjetskog kupa u Sydneyju, gdje je reprezentacija Španjolske svladala izabranike Zorana Bajića 18-14 (5-4, 6-4, 3-2, 4-4).

Unatoč porazu, na ovoj je utakmici briljirao mladi Dubrovčanin Vlaho Pavlić koji je postigao polovicu pogodaka hrvatske reprezentacije i bio uvjerljivo najbolji strijelac utakmice sa sedam golova. Dvaput se u strijelce upisao Nardo Dragaš, a još petorica igrača su postigla po jedan gol. Španjolce su sa po četiri pogotka predvodili Pol Daura Gomez i Unai Biel Iara.

Hrvatska će posljednju utakmicu na ovom turniru odigrati u subotu, kad će od 7 sati ujutro po srednjoeuropskom vremenu igrati za sedmo mjesto protiv reprezentacije Gruzije koja je u petak poražena od Crne Gore sa 18-16. Za peto mjesto će igrati Crna Gora i Španjolska. U polufinalnim dvobojima će se sastati Australija i Mađarska te Italija i Grčka.

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