Novi poraz Bjelice, Rizespor uzeo sva tri boda u Trabzonu

Momčad Nenada Bjelice nije najbolje ušla u tursko prvenstvo. Nakon pobjede protiv Antalyaspora na otvaranju, Trabzonspor je prvo izgubio u gostima kod Galatasaraya, a u subotu i od Rizespora kod kuće (2-3).

Gosti su na poluvremenu imali 2-0 zahvaljujući golovima Mocsija i Kesera, Bakasetas je donio Trabzonsporu nadu u 58., no osam minuta kasnije Rizespor ponovno odlazi na dva gola prednosti. Destan je u 83. zabio za smanjenje zaostatka i napetost u finišu utakmice, no Bjeličina momčad nije uspjela doći do boda.

Svih 90 minuta u redovima poražene momčadi odradio je Filip Benković, dok je Tonio Teklić na poluvremenu ostao u svlačionici. Mislav Oršić je zbog ozljede i dalje 'izvan stroja', a vratiti bi se trebao početkom sljedeće godine.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Trabzonspor nakon tri kola drži 12. mjesto na tablici, a mogao bi i pasti za još nekoliko pozicija, ovisno o ostalim rezultatima ostalih utakmica kola.