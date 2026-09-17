Novi problemi za Juranovića! Zbog infekcije propušta Bayern, upitan i nastup za 'vatrene'?

Josip Juranović (31) posljednjih se sezona muči s ozljedama, a kada se napokon vratio u natjecateljski ritam i ponovno izborio mjesto u hrvatskoj reprezentaciji, zadesio ga je novi zdravstveni problem. Hrvatski branič zbog infekcije neće konkurirati za gostovanje Union Berlina kod Bayerna, koje je na rasporedu u petak od 20.30 sati.

Njemački klub potvrdio je Juranovićev izostanak, a Kicker piše kako ovoga puta nije riječ o ozljedi, nego o bolesti. Unionov trener Mauro Lustrinelli tako će morati pronaći novo rješenje na desnoj strani obrane, gdje je hrvatski reprezentativac od početka sezone imao status prvotimca.

Juranović je nastupio u sve četiri službene utakmice Uniona, tri u Bundesligi i jednoj u njemačkom Kupu. U prvenstvu je skupio 254 minute i upisao dvije asistencije, obje u remiju protiv Eintracht Frankfurta (3-3). Takav početak sezone posebno ga je razveselio nakon što je zbog učestalih ozljeda prošle sezone odigrao samo 11 bundesligaških utakmica. Njegov izostanak protiv Bayerna mogao bi otvoriti vrata iskusnom kapetanu Christopheru Trimmelu (39), koji je dosad uglavnom čekao priliku s klupe.

Susret Gibraltara i Hrvatske za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Gualter Fatia/PIXSELL

- Imamo nekoliko rješenja. Jedno je sigurno - Trimmi. On može početi utakmicu - rekao je trener Uniona Lustrinelli.

Juranovićeva bolest posebno je zanimljiva iz perspektive hrvatske reprezentacije. Slaven Bilić uvrstio ga je na svoj prvi popis, a "vatreni" se okupljaju već u ponedjeljak, 21. rujna, u Zagrebu. Hrvatsku potom očekuju četiri utakmice Lige nacija, protiv Češke 26. rujna, Španjolske 29. rujna, Engleske 3. listopada te ponovno Španjolske 6. listopada.

Zasad nema informacija da bi infekcija mogla ugroziti Juranovićev dolazak na reprezentativno okupljanje. Ipak, s obzirom na zdravstvene probleme koji su ga posljednjih sezona često udaljavali s terena, njegov će oporavak pozorno pratiti i u hrvatskom stožeru.