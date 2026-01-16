Obavijesti

NAKON OZLJEDE

Novi problemi za Rijeku uoči nastavka sezone: Fruk operiran, evo koliko će izostati s terena...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
3
Rijeka i Celje susreli se u 5. kolu Konferencijske lige | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Najbolji strijelac Rijeke ove sezone u HNL-u Toni Fruk operiran je nakon prijeloma prsta lijeve ruke. Prema neslužbenim informacijama, s terena će izostati minimalno dva tjedna što stvara probleme Rijeci

Admiral

Nakon što su početkom prošlog iz Rijeke stigle loše vijesti jer se njihov ponajbolji igrač Toni Fruk ozlijedio, situacija oko ozljede prsta na lijevoj ruci čini se ozbiljnija nego na početku. 

Aktualni hrvatski prvak trenutačno se nalazi u trening kampu, a u petak će saznati protivnika u play-offu Konferencijske lige šesnaestine finala (13 sati). Međutim, uoči nastavka sezone ostali su bez najboljeg igrača Tonija Fruka. Ofenzivac je pretrpio prijelom prsta na lijevoj ruci, a u srijedu su ga operirali na Klinici za ortopediju u Lovranu. Prema neslužbenim informacijama, nakon takve ozljede na terenu i treninzima neće ga biti minimalno dva tjedna. 

"Toniju želimo uspješan oporavak i što brži povratak u momčad", napisao je klub na društvenim mrežama nakon ozljede.

To znači da će Rijeka za četiri dana na odgođenoj utakmici protiv Istre 1961 istrčati bez Fruka. Sljedeći vikend očekuje ih nastavak domaćeg hrvatskog prvenstva gdje 24. siječnja igraju protiv Slaven Belupa za koji Fruk također neće konkurirati. Ako sve prođe u redu, trebao bi konkurirati za gostovanje kod Osijeka 1. veljače. 

Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a
Rijeka i Gorica sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Podsjetimo, ofenzivac ima ugovor s Rijekom do 2027., a njegova vrijednost na Traansfrmrketu iznosi devet milijuna eura. Interes za dovođenje najboljeg strijelca Rijeke u ovoj sezonu pokazao je grčki Panathinaikos. Međutim, Rijeka bi za odlazak Frukaa s Opus Arene tražila minimalno 10 milijuna eura. 

