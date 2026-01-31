Novi problemi za Sigurdssona? Mandić otkrio: Primio sam jak udarac u list i imam hematom

Hrvatska je izgubila od Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva 31-28. Našim rukometašima sada slijedi borba za brončanu medalju protiv Islanđana. Utakmicu s Njemačkom dobro smo otvorili vrlo opasnim napadom i rizičnom igrom sedam na šest. Sve do poluvremena držali smo rezultatski egal, a potom je u drugom dijelu uslijedio pad.

Njemačka je pobjegla na sedam golova razlike, ponajprije nošena sjajnim golmanom Andijem Wolffom, koji je na kraju proglašen igračem utakmice.

- Ne bih rekao da nije išlo, stvarali smo dobre šanse, pogotovo u prvom poluvremenu. Imao sam osjećaj da lakše dolazimo do prilika od Nijemaca, ali njima su ulazile neke lopte, a mi smo promašivali. Wolff je bio na vrhunskoj razini i to je presudilo. U drugo poluvrijeme ušli smo loše. Kasnije smo dali sve od sebe, ali nije bilo dovoljno. Imamo još jednu utakmicu i nadamo se trećem mjestu - rekao je Tin Lučin i dodao:

- Trebamo se što prije odmoriti i zaboraviti ovu utakmicu. Za posljednju utakmicu bit ćemo svježiji nego za ovu. Nadamo se da ćemo izvući zadnji atom snage i osvojiti treće mjesto.

Da je Njemačka u konačnici bila bolja, priznao je i Marko Mamić.

- Bili su bolji, iako nemam osjećaj da su bolja ekipa. Danas su bili bolji, imali su šanse i iskoristili ih. Mi smo griješili i propuštali prilike, ali to je tako. Treba stisnuti ruku Nijemcima.

Obrambeni igrač, koji je u prvom dijelu igrao i u napadu, i to na njemu atipičnoj poziciji pivota, naglasio je kako se od Eura žele oprostiti pobjedom i medaljom.

- Uvijek je bolje završiti turnir pobjedom. To je i dalje sjajan uspjeh i zašto ne odigrati do kraja i pobijediti - kazao je Mamić.

Za Davida Mandića utakmicu je presudio upravo raspoloženi Wolff.

- MVP utakmice Wolff ju je odlučio. Što prije trebamo ovo zaboraviti i okrenuti se borbi za treće mjesto.

U prvom poluvremenu morao je izaći zbog ozljede, a na kraju utakmice pao je na parket te mu je pružena medicinska pomoć.

- Primio sam jak udarac u list, imam hematom i uhvatio me grč u toj nozi krajem utakmice. Nadam se da nije ništa ozbiljno, ali i ako jest, naravno da ću igrati za treće mjesto. Uvijek sam tu za ekipu, kao i svi ostali.

Herning: Hrvatska i Njemačka u polufinalu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Iako je Hrvatska imala dan manje odmora od Njemačke, Mandić to ne vidi kao opravdanje.

- Nećemo tražiti izlike. Umorni jesmo, ali idemo dalje. Već sada se okrećemo utakmici za treće mjesto - zaključio je Mandić.