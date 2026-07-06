Novi prvoligaš iz Dubrovnika ima velike ambicije: Na klupu sjeda ikona HR reprezentacije

Velike ambicije imaju u Ardiaeiju, novom rukometnom premijerligašu iz Dubrovnika. Na trenersku klupu stiže Željko Musa (40), bivši proslavljeni hrvatski reprezentativac, koji je trenersku karijeru započeo u švicarskom Kriensu, u kojemu je odmah iz igračkih tenisica uskočio u trenerske te u prvoj sezoni osvojio Kup Švicarske.

No, Švicarske je bilo dosta, stiglo je vrijeme za povratak kući, na jug Hrvatske, gdje će primaran cilj biti ostati u premijerligaškom društvu za početak.

Zagreb: Povratak rukometne reprezentacije sa Svjetskog prvenstva | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

"Njegov prepoznatljiv pozitivan i borbeni duh, kao znanje i iskustvo koje ima, smatramo bitnim za poziciju trenera našeg kluba. Željka se svi jako dobro sjećaju iz igračkih dana, čak 152 nastupa za reprezentaciju i onaj nezaboravni gol Norveškoj za veliko finale Europskog prvenstva. Osim toga, nemjerljiv je njegov doprinos bio prvenstveno dirigirajući obranom, ali i napadačke kvalitete se jako dobro pamte. U četiri velike medalje s reprezentacijom ugradio je Željko neizbrisivi trag. Što se tiče trenerske karijere, Željko je vlasnik EHF Master trenerske licence s kojom može voditi najveće europske klubove u najvećim stupnjevima natjecanja. U trenerskom smislu krase ga karakteristike pravog lidera momčadi koji taktički priprema utakmice do detalja, poznat je također i po razvijanju mladih igrača, odnosno njihovom razvoju i pripajanju seniorskoj momčadi. Uvelike će nam trebati te njegove kvalitete za mlađe generacije kluba koje dolaze", poručili su iz dubrovačkog kluba

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