Obavijesti

Sport

Komentari 1
ZANIMLJIVOST...

Novi rekorder: Paizinho postao najmlađi igrač koji je zaigrao u HNL-u, a da ne dolazi iz Europe!

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
Foto: NK Varaždin

Filipe José Quisseque ili skraćeno Paizinho je u HNL-u debitirao sa 17 godina, sedam mjeseci i pet dana, a s vrha je srušio Rokasa Pukštasa. Tek je treći Angolac u HNL povijesti...

Admiral

Varaždin je na otvaranju 26. kola HNL-a s 2-0 svladao Vukovar, a u finišu utakmice za domaćine je debitirao 17-godišnji Angolac Filipe José Quisseque ili skraćeno - Paizinho. I tako postao najmlađi igrač koji je ikada zaigrao u HNL-u, a nije iz Europe. Paizinho je svoj debi upisao sa 17 godina, sedam mjeseci i pet dana, a s vrha je srušio Rokasa Pukštasa.

Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a Dinamo i Slaven Belupo sastali se u 26. kolu SuperSport HNL-a
5
Foto: Igor Soban/PIXSELL

Hajdukova zvijezda je u HNL-u debitirao u proljeće 2022. godine protiv Hrvatskog dragovoljca kad je imao 17 godina, osam mjeseci i četiri dana. Logično, Paizinho je postao i najmlađi Afrikanac u HNL-u, a i tu je s trona skinuo jednog bivšeg Hajdukovog igrača. Radi se o Bjelokošćaninu Jeanu Evrardu Kouassiju koji je u veljači 2013. debitirao u pobjedi (2-0) Splićana kod Slaven Belupa. Kouassi je tada imao 18 godina, četiri mjeseca i 21 dan.

POGLEDAJTE GOLOVE Varaždin - Vukovar 2-0: Treći uzastopni poraz Vukovaraca, domaćini četvrti na HNL tablici
Varaždin - Vukovar 2-0: Treći uzastopni poraz Vukovaraca, domaćini četvrti na HNL tablici

Paizinho je u petak postao treći predstavnik Angole u povijesti HNL-a nakon Dinamova Wilsona Eduarda (2014/15.) i Rudešova Andersona Cruza (2017/18.). Ipak, Wilson Eduardo je u HNL stigao kao velika portuglaska nada, a u kasnije je odlučio promijeniti nogometno državljanstvo i od 2019. godine postati reprezentativac Angole. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'
JASMINA RUŠI PREDRASUDE

FOTO Sportska novinarka iz srca Bosne: 'Ljudi nisu navikli da se i žena može baviti ovim poslom'

Jasmina Ibrahimović (25) radi kao novinarka na RTV-u Slon. Kaže kako je često diskriminiraju zbog onoga što radi jer je žena, ali je više onih koji je podržavaju
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove
DOM KOŠARKAŠKE ZVIJEZDE

FOTO Zavirite u novo Dončićevo obiteljsko gnijezdo od 23 mil. eura. Kupio ga je od Šarapove

Luka Dončić, jedan od najboljih košarkaša na svijetu, prije više od pola godine je u šokantnom 'trejdu' otišao u Lakerse. Skrasio se u Los Angelesu, nedavno je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026