Novi rekorder: Paizinho postao najmlađi igrač koji je zaigrao u HNL-u, a da ne dolazi iz Europe!

Varaždin je na otvaranju 26. kola HNL-a s 2-0 svladao Vukovar, a u finišu utakmice za domaćine je debitirao 17-godišnji Angolac Filipe José Quisseque ili skraćeno - Paizinho. I tako postao najmlađi igrač koji je ikada zaigrao u HNL-u, a nije iz Europe. Paizinho je svoj debi upisao sa 17 godina, sedam mjeseci i pet dana, a s vrha je srušio Rokasa Pukštasa.

Hajdukova zvijezda je u HNL-u debitirao u proljeće 2022. godine protiv Hrvatskog dragovoljca kad je imao 17 godina, osam mjeseci i četiri dana. Logično, Paizinho je postao i najmlađi Afrikanac u HNL-u, a i tu je s trona skinuo jednog bivšeg Hajdukovog igrača. Radi se o Bjelokošćaninu Jeanu Evrardu Kouassiju koji je u veljači 2013. debitirao u pobjedi (2-0) Splićana kod Slaven Belupa. Kouassi je tada imao 18 godina, četiri mjeseca i 21 dan.

Paizinho je u petak postao treći predstavnik Angole u povijesti HNL-a nakon Dinamova Wilsona Eduarda (2014/15.) i Rudešova Andersona Cruza (2017/18.). Ipak, Wilson Eduardo je u HNL stigao kao velika portuglaska nada, a u kasnije je odlučio promijeniti nogometno državljanstvo i od 2019. godine postati reprezentativac Angole. 