Novi šef Hajduka išao biciklom na EP u Portugal: 'Strah me da ga ne ponese, velik je emotivac'

Tko je novi predsjednik Hajduka Ivan Bilić (48)? Pitanje je to koje muči navijački puk naklonjen Hajduku, ali i sve ljubitelje nogometa u Hrvatskoj, pa čak i ljude u Hrvatskom nogometnom savezu kojima zasigurno nije svejedno tko će biti na čelu kluba koji prati najveća vojska navijača. Šture informacije koje su procurile u javnost uglavnom su točne, ali one ne otkrivaju puno o čovjeku koji bi do kraja tjedna trebao sjesti u drugu najvruću fotelju u Hrvatskoj, odmah iza one premijerske. Zato smo potražili ljude koji ga privatno poznaju, kako nekadašnje susjede, tako i prijatelje iz navijačkih dana, poslovne suradnike...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+.