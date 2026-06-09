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Novi skandal na SP-u! SAD je Iranu zaustavio pristup kartama

Piše HINA,
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Novi skandal na SP-u! SAD je Iranu zaustavio pristup kartama
Foto: Victor Medina

Iran je bijesno optužio SAD da mu je blokirao ulaznice za SP i otežao dolazak navijača. Reprezentacija se iz sigurnosnih razloga u nedjelju preselila iz američkog Tucsona u meksičku Tijuanu

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Iranski nogometni savez optužio je SAD da mu je onemogućio pristup ulaznicama za SP koje počinje za dva dana. Pravila Fife predviđaju da osam posto ulaznica za svaku utakmicu dodijeli nogometnim savezima zemalja koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu, a koje oni mogu prodati ili podijeliti svojim navijačima.

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Iranska delegacija za SP suočena je sa brojnim birokratskim preprekama od strane SAD-a, uključujući uskraćivanje viza nekim članovima delegacije. Dvije zemlje su u vojnom sukobu, koji je počeo krajem veljače nakon napada SAD-a i Izraela na Iran.  

- Dva dana uoči početka SP-a Sjedinjene Države ponovno onemogućuju iranskim navijačima da budu na utakmicama grupne faze natjecanja. SAD su uskratile kvotu ulaznica koja pripada našem savezu, pa iranskim navijačima nismo mogli omogućiti da dođu do karata za SP, priopćio je Iranski nogometni savez. 

FIFA World Cup 2026 - Team Iran arrives at Tijuana for World Cup
Foto: Victor Medina

Zbog neizvjesnosti oko izdavanja viza Iran je svoj reprezentativni kamp preselio iz američkog Tucsona u meksičku Tijuanu. Tamo će biti za smješteni za vrijeme čitavog turnira. Iran je skupini sa Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Protiv Novog Zelanda i Belgije će igrati u Los Angelesu, a sa Egiptom u Seattleu.

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