Novi skandal na ZOI: Suci su prekinuli skijaške skokove prije kraja i utjecali na krajnji ishod!

Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini trebale su u ponedjeljak dobiti posljednje junake u skijaškim skokovima, i to u premijernom izdanju Super Team natjecanja. Umjesto sportskog spektakla u tri serije, publika u Predazzu svjedočila je kaosu u kojem je glavnu ulogu odigralo nevrijeme, a suci su bili primorani donijeti odluku koja je jednima donijela slavlje, a drugima nevjericu. Zlato je na kraju pripalo Austriji, no priča dana postali su Poljaci koji su iz gotovo izgubljene pozicije stigli do senzacionalnog srebra.

Foto: Kacper Pempel

Na papiru, sve je vodilo prema okršaju triju velesila. Slovenija, koja je dominirala dosadašnjim tijekom natjecanja u skokovima, predvođena novim olimpijskim pobjednikom s velike skakaonice Domenom Prevcom i njegovim timskim kolegom Anžeom Lanišekom, slovila je za prvog kandidata za zlato. Ali tu je bila i Austrija. Izbornik je za novu disciplinu "Super Team" odabrao iskusnog Jana Hörla i dvadesetogodišnjeg Stephana Embachera, mladića od kojeg se tek očekuju velike stvari. Bio je to potez koji se na kraju pokazao genijalnim.

Natjecanje je počelo u teškim uvjetima, no austrijski dvojac letio je sjajno. Već nakon prve serije stvorili su prednost, a njihova se dominacija nastavila i u drugoj. No, kako se finale bližilo, vrijeme u Val di Fiemme postajalo je sve gore. Gusta snježna mećava praćena vjetrom počela je stvarati goleme probleme. Vidljivost je bila minimalna, a pauze između skokova sve duže.

Usred finalne serije, kada su na vrhu ostala još samo tri skakača, suci su donijeli odluku. Zbog sigurnosti sportaša, natjecanje je prekinuto. U takvim situacijama, pravila su jasna: važeći su rezultati u trenutku prekida. A ti rezultati donijeli su Austriji prvo i toliko željeno zlato u skokovima na ovim Igrama. Jan Hörl i Stephan Embacher mogli su početi sa slavljem. U prvoj seriji bilo je 17 reprezentacija, u drugoj 12, a u trećoj osam.

Foto: Stephanie Lecocq

Rezultati su priznati nakon pet serija, što je više od 50 posto. Zlato je osvojila Austrija u sastavu Hoerl – Embacher, srebro je pomalo iznenađujuće pripalo Poljskoj (Wąsek – Tomasiak), dok je bronzu uzela Norveška (Forfang – Sundal). Ipak, najveći gubitnici su Nijemci. Philipp Raimund je u šestoj seriji skočio sjajno i vratio Njemačku u borbu za medalju, dok je potom Kacper Tomasiak imao slabiji skok za Poljsku, ali zbog prekida ti rezultati nisu se računali pa su Poljaci uzeli srebro.

Nakon Tomasiaka trebali su još nastupiti Sundal za Norvešku, Kobayashi za Japan i Embacher za Austriju, ali do tih skokova nije došlo. Na kraju je Njemačka ostala bez medalje za svega 0,3 boda, a Japan nije dobio priliku da Ryoyu Kobayashi skače za odličje.